Familia de menor asesinada por las disidencias recibió la noticia en video y su cuerpo a bordo de un vehículo

Mónica Lizeth Beltrán, de 13 años, fue reclutada por las disidencias de alias ‘Calarcá’ en abril de 2026 y, entrado septiembre, asesinada por integrantes de este grupo criminal, en represalia por un intento de escape.

Durante los cinco meses que estuvo en manos de las disidencias, su padre Ramón Darío Beltrán clamó que fuera liberada, hasta la noche del domingo, 21 de septiembre, cuando recibió un video en el que era informado sobre el crimen.

No contentos, enviaron el cuerpo a la familia a bordo de un vehículo, con todo y las amenazas que la obligaron a dejar su hogar, semanas antes. Un crimen que hiela la sangre y genera una nueva alerta entre las organizaciones de víctimas en todo el país.

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¿Qué se sabe sobre la pequeña Mónica Lizeth Beltrán tras ser reclutada por las disidencias de las FARC?

Hombres armados se presentaron en la vivienda de Mónica Lizeth el 2 de abril de 2026, para obligarla a sumarse a sus filas. Su familia, aunque, finalmente, alzó la voz, fue víctima de amenazas para mantenerse en silencio y no denunciar lo ocurrido, como advirtió, en diálogo con este noticiero, el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga:

“No solamente fue el reclutamiento de su hija, sino también las amenazas contra toda la familia para no dar a conocer estos hechos lamentables, como el reclutamiento de su hija menor de 13 años”.

Cansada de los abusos a los que era sometida en medio del conflicto, trató de huir, junto a otros tres menores de edad. Sus compañeros lo lograron, pero ella se quedó atrás y fue castigada en nombre de todos:

“Esta fue una represalia contra la menor por intentar fugarse de las filas de este grupo armado que la tenía reclutada”, indicó Mayorga y explicó que “las mismas disidencias generaban comunicación directamente con el padre, manteniéndolo ilusionado, para hacer la supuesta entrega de esta menor”.

“A Mónica le fallamos todos”

Ximena Norato, directora de PANDI y defensora de derechos humanos advirtió que “a Mónica le fallamos todos, le fallamos como Estado, como sociedad y con todos los sistemas de protección que no lograron garantizar, plenamente, el goce de sus derechos”.

Además, indicó que “solamente, entre el año pasado y este, se han registrado más de 600 casos de reclutamiento de niños y de niñas”.

Sebastián Velásquez, director de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, insistió que el caso “merece el repudio de todos los colombianos, el rechazo de toda la sociedad y el imperio absoluto de la Ley, señor presidente Abelardo de la Espriella. Contra ellos, con toda”.