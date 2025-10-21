CANAL RCN
Colombia

Hombre asesinó a tiros a su expareja tras una discusión: ahora irá a la cárcel

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 6 de octubre, cuando la víctima, una mujer de 34 años, regresó a su vivienda y se encontró con el presunto agresor.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
11:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación compartió un comunicado anunciando que logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre.

Dos mujeres van a la cárcel en Sincelejo tras presuntamente incendiar a un perro con gasolina
RELACIONADO

Dos mujeres van a la cárcel en Sincelejo tras presuntamente incendiar a un perro con gasolina

Sujetó asesinó a tiros a su expareja en medio de una discusión

El sujeto es señalado de ser el responsable del homicidio de su excompañera sentimental, ocurrido en el barrio Ciudadela 20 de Julio, al suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 6 de octubre, cuando la víctima, una mujer de 34 años, regresó a su vivienda y se encontró con el presunto agresor.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre por su presunta responsabilidad en el crimen de su excompañera sentimental, en hechos ocurridos en el barrio Ciudadela 20 de Julio, al suroccidente de Barranquilla”, indicó la Fiscalía.

Fue entonces cuando se inició una discusión y en medio de la diferencia, el hombre le habría disparado en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

El procesado fue capturado al día siguiente, el 7 de octubre, por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación y posteriormente presentado ante un fiscal de la Seccional Atlántico, quien le imputó los delitos de feminicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos agravados.

Brutal ataque a trabajador que fue a cortar la luz: lo golpearon con palos en Barranquilla
RELACIONADO

Brutal ataque a trabajador que fue a cortar la luz: lo golpearon con palos en Barranquilla

A la cárcel hombre que asesinó a su expareja en Barranquilla

Aunque el acusado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, el juez determinó que existían elementos suficientes para enviarlo a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra.

“De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 6 de octubre, cuando la víctima, de 34 años, llegó a su vivienda y, al parecer, se encontró con el hoy procesado. Tras una discusión, este le habría disparado en varias ocasiones, causándole la muerte”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

El equipo de abogados detrás del fallo que declaró inocente y dejó en libertad a Álvaro Uribe

Policía Nacional

Familia de patrullera Paula Cristina Ortega teme por su vida tras la fuga de alias El Diablo

Álvaro Uribe

“El presidente sigue atacando los poderes”: director del ICP sobre lo que dijo el mandatario del caso Uribe

Otras Noticias

Artistas

Rosalía podría enfrentar sanciones al hacer evento sorpresa en calle famosa de Madrid

La artista paralizó las calles de la ciudad al presentar la portada de su nuevo álbum musical.

Estados Unidos

Redada en calles de Nueva York por parte del ICE: tensión en Chinatown y Soho

Agentes del ICE desplegaron un fuerte operativo contra vendedores ambulantes en las calles de Nueva York. La redada quedó registrada en video.

Millonarios

Macálister Silva, sin filtros sobre Neyser Villarreal: el capitán rompe el silencio en Millonarios

Secretaría de Hacienda

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos

Enfermedades

Las tres peores formas de morir, según análisis de forenses