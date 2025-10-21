Hombre asesinó a tiros a su expareja tras una discusión: ahora irá a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación compartió un comunicado anunciando que logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre.

RELACIONADO Dos mujeres van a la cárcel en Sincelejo tras presuntamente incendiar a un perro con gasolina

Sujetó asesinó a tiros a su expareja en medio de una discusión

El sujeto es señalado de ser el responsable del homicidio de su excompañera sentimental, ocurrido en el barrio Ciudadela 20 de Julio, al suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 6 de octubre, cuando la víctima, una mujer de 34 años, regresó a su vivienda y se encontró con el presunto agresor.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre por su presunta responsabilidad en el crimen de su excompañera sentimental, en hechos ocurridos en el barrio Ciudadela 20 de Julio, al suroccidente de Barranquilla”, indicó la Fiscalía.

Fue entonces cuando se inició una discusión y en medio de la diferencia, el hombre le habría disparado en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

El procesado fue capturado al día siguiente, el 7 de octubre, por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación y posteriormente presentado ante un fiscal de la Seccional Atlántico, quien le imputó los delitos de feminicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos agravados.

A la cárcel hombre que asesinó a su expareja en Barranquilla

Aunque el acusado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, el juez determinó que existían elementos suficientes para enviarlo a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra.

“De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 6 de octubre, cuando la víctima, de 34 años, llegó a su vivienda y, al parecer, se encontró con el hoy procesado. Tras una discusión, este le habría disparado en varias ocasiones, causándole la muerte”.