Madre de soldado al que rociaron gasolina y le prendieron fuego asegura que no guarda rencor

En la tarde del miércoles, los soldados profesionales Sebastián Díaz Amaya y Fierro Rubiano Daniel llegaron al Hospital Militar de Bogotá, luego de sufrir quemaduras durante un operativo en el que intentaron desmantelar un laboratorio de procesamiento de pasta a base de coca.

En medio de sus actividades, en la vereda Siloé del municipio de Villagarzón (Putumayo), fueron interceptados por el dueño del laboratorio y miembros de la comunidad, presuntamente instrumentalizados por los Comandos de Frontera, que, en retaliación a las operaciones militares en la zona, les rociaron gasolina y prendieron fuego.

Junto a ellos se encontraba el subteniente Migue Ángel Mejía, que resultó con quemaduras en el 75% del cuerpo al intentar apagar el fuego que consumía a Díaz Amaya y, por complicaciones de salud, no ha podido ser trasladado a Bogotá.

Madre del soldado Díaz Amaya asegura que no guarda rencor en contra de los habitantes de Villagarzón:

En diálogo con Noticias RCN, Yolanda Amaya, madre del soldado Sebastián Díaz, expresó su dolor, señalando que los agresores de Villagarzón “no tienen corazón”, pero, aun así, no les guarda rencor: “Los perdono, aunque solo Dios puede perdonarlos, pero yo los perdono en mi corazón, porque existe la justicia divina y tarde que temprano llega”.

En medio del llanto, se pregunta a quién se le ocurrió quemar vivo a su hijo y le pidió al Gobierno que proteja la vida de sus soldados: “No tienen sentimientos por una madre que tiene a sus hijos prestando servicio, porque ellos están prestando un servicio, trabajando por el Ejército para buscar la paz”.

¿Qué sigue para los soldados agredidos en Villagarzón?

A través de un comunicado de prensa, el Hospital Militar informó que “como consecuencia del ataque perpetrado contra miembros de la Fuerza Pública en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo), fueron recibidos el SLP Sebastián Díaz Amaya; quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico y bajo observación estrecha y bajo tratamiento por parte de un equipo médico multidisciplinario. Y el SLP Fierro Rubiano Daniel, quienes valorado por el servicio de cirugía general y plástica”.

La ONU rechazó o ocurrido y el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez ofreció 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables que, de acuerdo con el general Yor William Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército, estarían siendo investigados:

“Los responsables de los hechos son dos civiles, dos personas que se encontraban laborando en el procesamiento de pasta a base de coca y, posteriormente, a aparecen 15 personas para hacerle la asonada a nuestros soldados. En ese sector hay injerencia de la estructura 48, comandos de frontera”.