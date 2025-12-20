Brandon Daniel Valderrama: la víctima más joven del ataque en el batallón de Aguachica

El país se ha visto sacudido por el más reciente atentado en el batallón de infantería, en Aguachica, por parte del ELN, que cobró la vida de siete uniformados y que dejó 31 heridos.

Los familiares de los militares fallecidos en el ataque recibieron los cuerpos de sus seres queridos en Bucaramanga, donde autoridades y ciudadanos realizan una velatón en homenaje a las víctimas a pocos días de la celebración navideña.

Víctimas del ataque contra batallón en Aguachica

Entre los fallecidos se encuentra el soldado Brandon Daniel Valderrama, de 21 años, de Bucaramanga, quien había ingresado al ejército con la aspiración de completar su educación secundaria. Tenía programado graduarse de la Escuela Militar el próximo mes de marzo y no había completado el año prestando el servicio militar.

"Estaba contento y decía que le gustaba la forma como lo estaban tratando, pero no sé por qué le rompieron mis sueños a mi hijo", manifestó el padre de Brandon.

La última vez que los padres vieron a Brandon fue durante la noche de velitas, cuando el joven soldado les manifestó su deseo de ser trasladado a Bucaramanga, su ciudad natal. Brandon, uno de cuatro hermanos y el mayor de ellos, fue la víctima más joven del atentado terrorista en el batallón.

Los cuerpos de los soldados fallecidos fueron trasladados desde Aguachica hasta Bucaramanga, donde se concentraron en el Batallón Ricaurte. Posteriormente, algunos fueron llevados a funerarias de la capital santandereana para su preparación antes de ser trasladados a sus municipios de origen.

Miembros de la Gobernación de Santander y ciudadanos se congregaron en las afueras del Batallón Ricaurte para participar en la velatón organizado como homenaje a los soldados caídos y apoyo a sus familias.

Sobrevivientes del atentado

Entre los sobrevivientes, Jesús Alberto Pérez, uno de los militares que logró salir con vida del ataque, recordó con dolor a sus compañeros.

"Eran bastante allegados, eran buenos compañeros. Fue un honor trabajar con ellos. No somos familia de sangre, pero éramos como hermanos", añadió.

Actualmente, seis militares permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Alta Complejidad y del Hospital Regional de Bucaramanga. Los casos de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá para recibir atención especializada.