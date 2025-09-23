"No se metía con nadie": habla la prima de Dj. Reggio Clown

La Fiscalía de Ciudad de México confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos músicos colombianos, Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, Reggio Clown, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 17 de septiembre. Las autoridades investigan el caso como un homicidio.

Bayron Sánchez, conocido como B-King, era originario de Cúcuta, Norte de Santander, pero residía en México. Por su parte, Jorge Luis Herrera, cuyo nombre artístico era Reggio Clown, provenía de Cali y llevaba tres años radicado en Ciudad de México.

Familiares de Reggio Clown hablan del caso

La prima de Reggio Clown expresó su desconcierto y tristeza ante la noticia. "Él fue con un propósito, de poder conseguir sus cosas, de tener algo, pero nunca que haya sido una persona amenazada con problemas, era una persona muy respetuosa, no se metía con nadie", declaró.

Según la información disponible, la última vez que se tuvo contacto con los artistas fue cuando se dirigían a un gimnasio en Polanco. Las autoridades mexicanas informaron que cuentan con un video de una cámara de seguridad del último lugar donde fueron vistos.

El reporte de las autoridades en México

La Fiscalía de México reveló que los cuerpos fueron hallados un día después de su desaparición. "Gracias a esta coordinación personal de servicios periciales de la Fiscalía de Ciudad de México, se realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias de dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán", informó la entidad.

Los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo identificaron durante una diligencia realizada el 22 de septiembre. Mientras tanto, el hermano de Jorge Luis Herrera, Cristian, viajó a México para adelantar los trámites de identificación .

Este caso ha generado preocupación entre la comunidad colombiana en México, recordando otros incidentes similares que han afectado a connacionales en el país Las autoridades continúan investigando y se espera que se tomen medidas para prevenir futuros casos de este tipo.