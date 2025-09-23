Regio Clown envió mensaje reflexivo antes de su desaparición con B-King en México

Colombia y el mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de B-King y Regio Clown en México.

¿Qué dicen las autoridades mexicanas tras la muerte de B-King y Regio Clown?

De acuerdo con las autoridades mexicanas, los artistas fueron encontrados en costales y en estado de desmembramiento en el municipio de Cocotitlán, Estado México, a unos 50km de la capital mexicana.

Recordemos que desde el martes 16 de septiembre, los músicos Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera habían sido reportados como desaparecidos. De hecho, el último registro de su paradero fue en un gimnasio de Polanco.

La razón por la que fueron a México fue porque tenían una presentación en la discoteca llamada Electrolab el 14 de septiembre. Por el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre los posibles responsables de las causas del homicidio. Según la Fiscalía, los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

¿Cuál fue el último mensaje de Regio Clown antes de su desaparición?

Antes de su desaparición, el cantante Regio Clown envió un mensaje reflexivo antes del trágico suceso.

Miren este hermoso cielo que me regala Dios, qué belleza, que hermoso.. Gracias a Dios porque hay salud, por el trabajo, por todas las cosas positivas, pero también por las negativas que nos enseñan cada día de que no siempre la vida es justa. También, nos enseña que no todas las personas vienen con buenas intenciones, entonces siempre hay que estar todos los días atentos a situaciones que no puedan poner en riesgo.

El cantante recalcó que no todas las personas reflejan bondad en su rostro y que siempre es necesario mantenerse alerta.

Además, subrayó la importancia de aprender a estar en soledad, pues esa experiencia le permitió construir barreras para reconocer y alejar las malas energías de quienes lo rodean.