Federación de Cafeteros desmiente al presidente Petro sobre aval para exportar café a Medio Oriente

Durante una reciente visita oficial a Arabia Saudita, el presidente, Gustavo Petro, anunció públicamente que el país había logrado un importante avance al obtener la certificación Jalal, lo que facilitaría la exportación de café y cacao colombiano hacia el Medio Oriente.

Federación de Cafeteros desmintió al presidente Petro

“Logramos que Jalal, la certificación para la venta de café y cacao en el Medio Oriente, sea otorgada a Colombia. El campesinado y sus cooperativas comerciarán directamente con el mundo árabe su producción de café”, indicó el mandatario en un trino.

Este anuncio fue visto como un importante logro en la diplomacia económica y el posicionamiento de productos colombianos en mercados internacionales.

Sin embargo, esta declaración fue confrontada por el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, quien aseguró que el aval mencionado por Petro no ha sido un impedimento en el pasado para la exportación de café colombiano.

Colombia, que desde 2013 ha estado exportando café a Arabia Saudita, no considera la certificación Jalal como una barrera para el comercio, según Bahamón.

De hecho, cifras recientes revelan que, en 2023, Colombia exportó 56.234 sacos de café a Arabia Saudita, cifra que se duplicó a 118.992 sacos en 2024.

Estos números forman parte de un total de 300.668 sacos enviados a países del Medio Oriente, que incluyen Marruecos, Líbano, Argelia, Kuwait, Arabia Saudita y Qatar, con un valor superior a los 45 millones de dólares.

Desmienten anuncio del presidente Petro sobre exportación del café

De acuerdo con el líder gremial, el flujo comercial se ha mantenido estable y creciente, lo que pone en tela de juicio la relevancia del reciente anuncio presidencial.

Según Bahamón, el acceso a estos mercados no se atribuye al reciente reconocimiento de la certificación Jalal, sino a las relaciones comerciales ya establecidas y sólidas que ha cultivado el sector cafetero colombiano con diversos países árabes a lo largo de los años.