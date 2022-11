Hillary Castro, Paula Restrepo y Danielle Silveira: casos simultáneos de violencia contra las mujeres

Colombia se ha visto marcada por una ola de vulneración de los derechos de las mujeres luego de que se conocieran una serie de denuncias de presuntos casos de abuso sexual, violencia de género e incluso feminicidio en circunstancias aterradoras, durante los últimos días.

A estos tres casos en particular se le suman otras denuncias de presuntos abusos dentro del sistema de transporte. Estos hechos habrían sido expuestos en redes sociales y denunciados ante las autoridades competentes.

El caso de Hilary Castro tomó fuerza tras una denuncia pública desde su cuenta de Instagram. La menor de 17 años relató con detalles cómo un hombre la habría obligado a cometer actos sexuales detrás de la estación de Transmilenio La Castellana mientras la amenazaba con un cuchillo, el pasado 31 de octubre.

Mientras que Paula Restrepo fue víctima de feminicidio. La joven de 18 años fue torturada y asesinada mientras llegaba a la casa después de salir de su colegio en el corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Andes, la tarde del 4 de noviembre.

Por otro lado, en las últimas horas se destapó el caso de Danielle Silveira, quien fue víctima de una brutal golpiza por parte de su expareja sentimental, el periodista Juan Fernando Barona. Los hechos habrían ocurrido el pasado 14 de octubre.

Además, se conocieron los presuntos casos de abusos contra una joven dentro de un biarticulado de Transmilenio en el que un hombre habría intentado hacer actos lascivos rozando el cuerpo de la mujer. Luego, se conoció una denuncia de otra joven que habría sido abusada sexualmente dentro de un bus del Sitp.

De estos casos, solo dos de los presuntos responsables fueron capturados: el presunto agresor de Hilary Castro, quien habría sido asesinado dentro de una celda, y el feminicida de Paula Restrepo, quien aceptó los cargos por el crimen de la joven. Sin embargo, los otros hechos siguen en la impunidad. ¿Habrá justicia para estas posibles víctimas?

Caso de Hilary Castro

Hilary Castro contó que al descender del articulado de la ruta B12 de Transmilenio se encontró con que solo ella y hombre se bajaron del bus en la estación que estaba completamente sola, por lo que decidió caminar hacia la salida.

En ese momento, la joven asegura que vio al sujeto caminando en la misma dirección que ella mientras sacaba algo de una maleta. Posteriormente, la habría abordado y amenazado con un cuchillo, obligándola a entregar sus pertenencias y a salir de la estación.

La menor aseguró que el sujeto le habría dicho cosas obscenas mientras la obligaba a desplazarse hacia uno de los costados exteriores de la estación. Allí el hombre la habría amenazado, robado su celular y obligado a realizarle actos sexuales mientras se bajaba el pantalón.

Según la denuncia, unos jóvenes que transitaban por la zona se dieron cuenta de lo sucedido y acudieron a socorrerla, sin embargo, el supuesto victimario logró huir del lugar sin que fuera posible reconocerlo.

Se bajó los pantalones mientras me amenazaba y me obligó a realizarle sexo oral (...) Dos muchachos que pasaban vieron algo raro y se acercaron, a lo que el señor procedió a irse corriendo. Ellos me auxiliaron, me prestaron un celular y me acompañaron hasta donde iba a encontrarme con mis amigas.

Feminicidio Paula Restrepo

Paula Restrepo, de 18 años, regresaba de su colegio cuando fue brutamente atacada, abusada, asesinada y abandonada en una Zanja.

En vista de que la joven no llegó a su casa tras salir del colegio, su familia comenzó una búsqueda en la Vereda el Gaitán donde vivía con sus abuelos.

Un tío de Paula fue quien la encontró con varias heridas provocadas por un arma cortopunzante, maltratada y con indicios de posible violencia sexual en una quebrada y aunque fue trasladada a un centro asistencial, no aguantó y falleció dos horas después.

Autoridades también aseguraron que el cuerpo de la estudiante de bachillerato presentaba lesiones en la cabeza y en el cuello producidos con arma cortopunzante y objeto contundente, según el informe pericial de la víctima, falleció por estrangulamiento.

El presunto feminicida fue capturado el domingo 6 de noviembre por servidores del CTI, la Policía Nacional y el Ejército Nacional y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. El procesado se allanó a los cargos imputados por los delitos de feminicidio agravado, tortura y acceso carnal violento. El investigado se podría enfrentar a una pena superior a los 31 años de prisión.

Brutal golpiza a Danielle Silveira

La mujer de 35 años denunció a Barona por violencia intrafamiliar en la URI de Usaquén. Los hechos habrían ocurrido el 14 de octubre, luego de que la pareja, y un amigo del periodista, salieron de un concierto y se fueron a un establecimiento nocturno.

En el documento se lee: “el señor Nicolás me dijo que yo era muy celosa, en modo de reproche o burla. Yo le dije que no tenía moral para decirme esas cosas porque él en su noviazgo frecuentaba amanecederos. Como mi novio fue el que me contó eso, él (Barona) se tornó agresivo conmigo”.

Según relata la mujer, luego de esto ambos hombres la dejaron abandonada en el lugar. Como ella se estaba hospedando en el apartamento del periodista, decidió tomar un carro particular e ir hasta el edificio. Cuando llegó fue sacada violentamente por ambos hombres.

De acuerdo con su testimonio, recibió ocho días de incapacidad por los hematomas que presentó en sus piernas, hombros, manos y dedos.

Detalles de presunto abuso en bus Sitp

La víctima habría relatado detalles del presunto hecho. De acuerdo con la versión de la joven de 18 años, un hombre sospechoso se subió en la ruta C-84 que cubría los tramos Suba – Lombardía. Una vez en el articulado empezó a intimidarla con un arma blanca.

Poco después, el agresor la habría manoseado hasta que logró abusarla sexualmente.

El conductor del bus del Sitp se habría percatado de lo que sucedía, se detuvo y obligó al presunto abusador a bajarse del vehículo.

Según la víctima, el hombre huyó por la calle 76 entre carreras 12 y 13.