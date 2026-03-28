Gigante de la Premier League iría por Luis Suárez: esto dicen desde Inglaterra

En las últimas horas, desde Inglaterra ha comenzado a tomar fuerza una información que involucra al delantero colombiano Luis Suárez, quien estaría en el radar de uno de los clubes más poderosos del fútbol europeo: Liverpool FC. El posible interés del conjunto de la Premier League ha generado expectativa, teniendo en cuenta el gran momento que atraviesa el atacante en el fútbol portugués.

El nombre del colombiano no es ajeno a los grandes equipos del continente, pero en esta ocasión el vínculo con Liverpool adquiere mayor relevancia por el perfil del jugador y las necesidades ofensivas del club inglés, que estaría evaluando nuevas alternativas para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.

Liverpool analiza una operación de alto impacto

De acuerdo con versiones provenientes de medios británicos como Anfield Watch, el equipo de Anfield habría comenzado a estudiar seriamente el mercado en busca de un delantero con capacidad goleadora comprobada. En ese contexto, el nombre de Suárez aparece como una opción concreta, al punto que el club inglés estaría considerando la posibilidad de ejecutar su cláusula de rescisión, tasada en 80 millones de euros.

El atacante llegó recientemente al Sporting de Lisboa, donde rápidamente logró adaptarse y convertirse en una de las principales figuras del equipo. Su vínculo contractual se extiende hasta junio de 2030, lo que en principio complica su salida. Además, aunque su edad —28 años— podría ser un factor a evaluar en una inversión de este calibre, el conjunto portugués no tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de sus jugadores más determinantes y buscaría retenerlo el mayor tiempo posible.

Rendimiento destacado y expectativa internacional

Los números de Luis Suárez en la presente temporada respaldan el interés que ha despertado en Europa. El delantero acumula 41 partidos disputados, con un saldo de 32 goles y siete asistencias, cifras que lo posicionan como uno de los atacantes más efectivos del momento en su liga.

Desde el entorno del Sporting son conscientes de que su valor de mercado podría incrementarse aún más en los próximos meses, especialmente con la cercanía de competiciones internacionales. Una buena actuación en escenarios de alto nivel podría atraer nuevas ofertas y elevar la puja por sus servicios.

Por ahora, el atacante hace parte de la convocatoria de la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, para los amistosos frente a Francia y Croacia. Estos compromisos no solo serán clave en la preparación del equipo nacional, sino también una vitrina importante para que el colombiano continúe consolidando su nombre en el radar de los grandes clubes europeos.