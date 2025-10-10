CANAL RCN
Colombia Video

Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia presiones indebidas del presidente y solicita garantías

En su carta, la funcionaria denuncia que, incluso, la institución quiso asignar un fiscal de "apoyo" al caso.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
04:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nuevamente, la fiscal que lleva el caso contra Nicolás Petro denunció que se enfrenta a presiones indebidas al interior de la institución y, en los últimos días, del presidente.

En una segunda carta enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo, Lucy Laborde pidió garantías en el caso y que el ente acusador respalde su independencia judicial.

“Solicito respetuosamente que se garantice la independencia funcional y autonomía técnica de esta delegada, conforme a los principios constitucionales y estatutarios que rigen la función de la Fiscalía General de la Nación”, se lee en la misiva.

A Nicolás Petro la Fiscalía le adicionará otros dos delitos a la imputación de cargos
RELACIONADO

A Nicolás Petro la Fiscalía le adicionará otros dos delitos a la imputación de cargos

¿Presiones indebidas del presidente? Esto dice la carta

En su carta, la fiscal Laborde recordó el trino que el presidente publicó en su cuenta de la red social X, en el que asegura que las investigaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de su hijo, formarían parte de una persecución política en su contra:

La fiscal pide que se garantice la autonomía judicial, luego de que el ente acusador tratara de ponerle un fiscal de apoyo, cuando uno de los procesos en contra del hijo del presidente ya está en etapa final.

En sus palabras, el mandatario “efectuó declaraciones y publicaciones que coinciden con los requerimientos de la defensa, en las cuales se exige celeridad en las investigaciones supuestamente existentes en mi contra, las cuales se aclara emergen únicamente de denuncias temerarias promovidas por el propio investigado”.

Además, solicitó que le sea informado si hay investigaciones en su contra, por las constantes denuncias de la defensa de Petro Burgos: “Que se informe oficialmente si existen denuncias o procesos en curso en mi contra, para ejercer las acciones y derechos correspondientes”.

Los argumentos de la defensa de Nicolás Petro para esquivar importante audiencia
RELACIONADO

Los argumentos de la defensa de Nicolás Petro para esquivar importante audiencia

Fiscalía quiso que trabajara con un fiscal de apoyo, pero Laborde se negó:

Finalmente, la fiscal Laborde denunció que quisieron asignar el caso a un fiscal de apoyo, debido a que, con todo y las nuevas imputaciones, uno de los procesos que se adelantan contra el hijo del presidente ya está en su etapa final:

“Reviste especial gravedad, habida cuenta de que el señor presidente de la República, a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), publicó el 8 de octubre de 2025 un mensaje en el que afirma de manera expresa que existe una persecución en su contra, haciendo alusión que algunas de estas personas ‘ya están presas’”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

¿Por qué cancelaron la Live Session de Ryan Castro en Bogotá? Revelan los motivos

Universidad Nacional

Por amenaza de explosivo, Universidad Nacional ordena el desalojo de su sede en Bogotá este viernes

Artistas

Conozca a Myriam Bohórquez, esposa del fallecido actor Carlos Barbosa: entregó detalles de su muerte

Otras Noticias

James Rodríguez

James Rodríguez generó risas con su reacción ante curiosa pregunta de un fan

James Rodríguez no pudo escapar de la curiosa pregunta que le hizo un fan en Estados Unidos.

Artistas

Llora el cine: se reportó la muerte de una reconocida estrella de la actuación

La actriz también se destacó en el ámbito de la producción y, al igual que su padre, marcó una época.

Bancolombia

Bancolombia lanza nueva oferta de vivienda que van desde los 90 millones de pesos: así puede comprar

Yina Calderón

"Solamente lo sé yo": sorpresiva respuesta de Yina Calderón tras la impactante predicción de una vidente sobre ella

Enfermedades

Despido por enfermedad: ¿Cuándo una empresa puede hacerlo sin violar la ley?