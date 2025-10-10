Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia presiones indebidas del presidente y solicita garantías

Nuevamente, la fiscal que lleva el caso contra Nicolás Petro denunció que se enfrenta a presiones indebidas al interior de la institución y, en los últimos días, del presidente.

En una segunda carta enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo, Lucy Laborde pidió garantías en el caso y que el ente acusador respalde su independencia judicial.

“Solicito respetuosamente que se garantice la independencia funcional y autonomía técnica de esta delegada, conforme a los principios constitucionales y estatutarios que rigen la función de la Fiscalía General de la Nación”, se lee en la misiva.

¿Presiones indebidas del presidente? Esto dice la carta

En su carta, la fiscal Laborde recordó el trino que el presidente publicó en su cuenta de la red social X, en el que asegura que las investigaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra de su hijo, formarían parte de una persecución política en su contra:

La fiscal pide que se garantice la autonomía judicial, luego de que el ente acusador tratara de ponerle un fiscal de apoyo, cuando uno de los procesos en contra del hijo del presidente ya está en etapa final.

En sus palabras, el mandatario “efectuó declaraciones y publicaciones que coinciden con los requerimientos de la defensa, en las cuales se exige celeridad en las investigaciones supuestamente existentes en mi contra, las cuales se aclara emergen únicamente de denuncias temerarias promovidas por el propio investigado”.

Además, solicitó que le sea informado si hay investigaciones en su contra, por las constantes denuncias de la defensa de Petro Burgos: “Que se informe oficialmente si existen denuncias o procesos en curso en mi contra, para ejercer las acciones y derechos correspondientes”.

Fiscalía quiso que trabajara con un fiscal de apoyo, pero Laborde se negó:

Finalmente, la fiscal Laborde denunció que quisieron asignar el caso a un fiscal de apoyo, debido a que, con todo y las nuevas imputaciones, uno de los procesos que se adelantan contra el hijo del presidente ya está en su etapa final:

“Reviste especial gravedad, habida cuenta de que el señor presidente de la República, a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), publicó el 8 de octubre de 2025 un mensaje en el que afirma de manera expresa que existe una persecución en su contra, haciendo alusión que algunas de estas personas ‘ya están presas’”.