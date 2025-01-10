CANAL RCN
Los argumentos de la defensa de Nicolás Petro para esquivar importante audiencia

En la audiencia se le imputarían dos nuevos delitos y se solicitaría que fuera enviado a prisión.

octubre 01 de 2025
04:29 p. m.
En las últimas horas, por petición del abogado de Nicolás Petro, fue aplazada la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en su contra.

Nicolas Petro, en el avance de la investigación, ahora se enfrenta dos nuevos delitos por presuntas irregularidades cuando se desempeñó como diputado del Atlántico.

Las audiencias que fueron suspendidas este 1 de octubre fueron reprogramadas para el 8 de noviembre.

Los argumentos de la defensar para prorrogar audiencia de Nicolás Petro

La que sería una nueva audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro fue suspendida por solicitud de su defensa.

Según argumentó el abogado ante la juez del caso, tendría otros compromisos. Además, explicó que necesitaba conocer los nuevos elementos del expediente:

Que se reprograme la audiencia preliminar de imputación y solicitud de medida de aseguramiento para fecha posterior al 8 de noviembre de 2025, a fin de garantizar el derecho de defensa efectivo y evitar indefensión material.

¿Defensa de Nicolás Petro estaría dilatando el curso del proceso en su contra?

El argumento expuesto por la defensa para reprogramar la audiencia molestó a la Fiscalía, quien esperaba continuar con el proceso en el que imputaría los delitos de falsedad ideológica en documento público, tráfico de influencias e interés indebido a Nicolás Petro Burgos.

Lucy Laborde, fiscal del caso, indicó: “La suscrita fiscal elevó una solicitud a la Defensoría Pública con el fin de que se designara un defensor que por reparto considere el mecanismo para que represente los intereses del señor Nicolás Fernando Petro Burgos ante la inasistencia del señor defensor”.

El panorama no es distinto al primer proceso contra Nicolás Petro, en el que la defensa ha pedido aplazar 11 audiencias, lo que el juez y la Procuraduría denominaron intentos de dilatación.

Se espera que la nueva audiencia de imputación se realice en noviembre de este año.

