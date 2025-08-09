Nicolás Petro será imputado por otros dos delitos y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento

Sobre el mediodía de este lunes 8 de septiembre, se conoció un nuevo anuncio en el caso contra Nicolás Petro Burgos. La Fiscalía anunció la imputación de dos nuevos delitos que harán parte de su expediente judicial.

De acuerdo con la información obtenida por Noticias RCN, la Fiscalía le imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contactos y falsedad en documento público.

Además, en esta misma diligencia, se solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario.

Estos son los delitos que por los que está acusado Nicolás Petro

El 11 de enero de 2024, el fiscal del caso Mario Burgos acusó formalmente a Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en medio de la investigación relacionada con la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

A título de dolo y en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos (…) se trata de recursos ilícitos porque no era de otra forma de buscar acceder a circunstancias como estas.

Para el ente investigador, el exasambleísta del Atlántico buscó "invertir, ocultar y encubrir" el dinero que habría entrado de manera clandestina a sus arcas.

¿Cuáles son los nuevos delitos que le imputará la Fiscalía a Nicolás Petro?

La Fiscalía imputara dos delitos adicionales a los que reposan en su expediente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, Nicolás Petro deberá también responder por los cargos de interés indebido en la celebración de contactos y falsedad en documento público.

Estas imputaciones estarían sustentadas en las declaraciones de su exesposa, Day Vásquez, quien señala a Petro Burgos de irregularidades en contrataciones en la Gobernación del Atlántico, cuando ejercía funciones allí.