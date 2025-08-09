CANAL RCN
Colombia Video

Nicolás Petro será imputado por otros dos delitos y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento

Dos nuevos delitos serán imputados al hijo del presidente Gustavo Petro que continuará su proceso judicial.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
12:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre el mediodía de este lunes 8 de septiembre, se conoció un nuevo anuncio en el caso contra Nicolás Petro Burgos. La Fiscalía anunció la imputación de dos nuevos delitos que harán parte de su expediente judicial.

De acuerdo con la información obtenida por Noticias RCN, la Fiscalía le imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contactos y falsedad en documento público.

Además, en esta misma diligencia, se solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario.

Nicolás Petro: un juicio atravesado por 11 solicitudes de aplazamiento
RELACIONADO

Nicolás Petro: un juicio atravesado por 11 solicitudes de aplazamiento

Estos son los delitos que por los que está acusado Nicolás Petro

El 11 de enero de 2024, el fiscal del caso Mario Burgos acusó formalmente a Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en medio de la investigación relacionada con la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

A título de dolo y en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos (…) se trata de recursos ilícitos porque no era de otra forma de buscar acceder a circunstancias como estas.

Para el ente investigador, el exasambleísta del Atlántico buscó "invertir, ocultar y encubrir" el dinero que habría entrado de manera clandestina a sus arcas.

"Yo soy inocente": Nicolás Petro no aceptó cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos
RELACIONADO

"Yo soy inocente": Nicolás Petro no aceptó cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos

¿Cuáles son los nuevos delitos que le imputará la Fiscalía a Nicolás Petro?

La Fiscalía imputara dos delitos adicionales a los que reposan en su expediente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, Nicolás Petro deberá también responder por los cargos de interés indebido en la celebración de contactos y falsedad en documento público.

Estas imputaciones estarían sustentadas en las declaraciones de su exesposa, Day Vásquez, quien señala a Petro Burgos de irregularidades en contrataciones en la Gobernación del Atlántico, cuando ejercía funciones allí.

Cambiaron aseguramiento contra Nicolás Petro y ahora podrá salir de Barranquilla
RELACIONADO

Cambiaron aseguramiento contra Nicolás Petro y ahora podrá salir de Barranquilla

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Persecución le puso punto final a banda que se dedicada a robar vehículos en Bogotá

Cauca

Fueron liberados los 45 soldados que se encontraban secuestrados en Cauca

Nariño

Embarcación de la Alcaldía de Mosquera fue atacada por la Armada Nacional: un hombre murió

Otras Noticias

Viral

Exreina de belleza se pronunció sobre el video íntimo entre Isabella Ladera y Beéle

La teoría de la exreina Valeria Giraldo Toro sobre el video de Isabella Ladera y Beéle. ¿Filtración o estrategia?

Ministerio del Trabajo

Trabajadores dependientes podrán cotizar salud y seguridad social con pagos más flexibles: de esto se trata

Desde el Ministerio de Trabajo dieron a conocer a medida y se incluye la cotización por días o por semanas.

Artistas

Luto: murió reconocida exreina de belleza en un trágico accidente de tránsito

Atlético Nacional

Edwin Cardona es cuestionado en Nacional por celebración en el clásico paisa: ¿gesto grosero?

Organización Mundial de la Salud

Halitosis: causas, consecuencias y cómo eliminar el mal aliento definitivamente