Fiscalía cierra la puerta a un acuerdo con alias Papá Pitufo

Durante la mañana de este viernes 21 de marzo, se conocieron las fuertes y contundentes declaraciones que hizo la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, sobre alias Papá Pitufo.

Fiscalía dice que no negociará con alias Papá Pitufo

La funcionaria, en medio de la Audiencia pública de rendición de cuentas 2024 – 2025, aseguró que no existe la posibilidad de que la entidad considere hacer una negociación con el delincuente.

Esto, argumentado a que “los jefes de las organizaciones criminales no hacen parte del repertorio de personas con las que hacemos de preacuerdos o negociaciones por mandato del propio código de procedimiento penal. El jefe es el jefe y ese es al que nosotros perseguimos”.

Además, Camargo Garzón, explicó que lo que sucede es que “una organización como esta tiene varios niveles y aquí de lo que se trata, además de desmantelar la organización del contrabando, es identificar si tiene vínculos con el crimen organizado de otra naturaleza. Se trata de ver cómo permeó y qué tanto permeó las instancias políticas, las instancias gubernamentales, nacionales y locales, de lo cual ya tenemos indicios y avances. En este caso tenemos personas ya acusadas”.

Sin embargo, Mario Iguarán, abogado de 'Papá Pitufo', indicó que podrían existir posibilidades de valoración dentro del desarrollo de la investigación.

"La señora fiscal nos enseñó y nos ilustró que si son las cabezas de las organizaciones, no procede el principio de oportunidad, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer unas valoraciones frente a lo que vaya mostrando la investigación", indicó Iguarán.

Adicionalmente, el abogado aseguró que 'Papá Pitufo' sí pretenden buscar un acercamiento para dar las explicaciones correspondientes y esclarecer su situación.

¿Quién es alias Papá Pitufo?

Diego Marín, alias Papá Pitufo, es un reconocido contrabandista colombiano actualmente detenido en Portugal, donde enfrenta cargos y ha intentado fugarse en múltiples ocasiones.

RELACIONADO Alias Papá Pitufo habría tenido nexos con una directora de la Dian en Cartagena

Según un expediente revelado por la Fiscalía, Marín habría intentado financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro con dinero ilícito, a través de intermediarios.

El mandatario, meses atrás, reconoció que Marín intentó aportar fondos, pero aseguró que su equipo rechazó la propuesta al conocer su origen. Además, se ha documentado que Marín sobornó a funcionarios para favorecer su red criminal.

Las investigaciones han revelado sus vínculos con altos funcionarios del Estado y su influencia en la política.

De momento, la justicia continúa analizando su caso mientras se avanza en su proceso de extradición.