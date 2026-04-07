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Escándalo por presuntas “chuzadas” a la oposición: fiscal advierte que sería un hecho gravísimo

La fiscal cuestionó las revelaciones del presidente y recordó que interceptar comunicaciones sin orden judicial es ilegal.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
01:04 p. m.
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Crece la polémica por las denuncias sobre posibles interceptaciones ilegales a candidatos de oposición, un tema que ha alertado a las altas esferas del Estado y que ahora es objeto de verificación por parte de la Fiscalía.

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Fiscal lanzó dura advertencia por presuntas “chuzadas” a la oposición

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se pronunció con firmeza frente a las versiones que apuntan a que desde la Dirección Nacional de Inteligencia podrían existir informes relacionados con figuras políticas de oposición.

La funcionaria calificó esto como “gravísimo”, especialmente por tratarse de información que, de ser obtenida mediante interceptaciones, solo podría haberse conseguido bajo autorización judicial.

En entrevista con Caracol Radio, la fiscal fue enfática en que cualquier interceptación de comunicaciones en Colombia debe contar obligatoriamente con la orden de un juez de la República.

De lo contrario, se estaría frente a una actuación ilegal que vulnera derechos fundamentales y compromete seriamente la institucionalidad.

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“El trino del presidente es gravísimo”, aseguró Camargo, haciendo referencia a las declaraciones del mandatario Gustavo Petro, quien habría mencionado la existencia de este tipo de información de inteligencia.

Para la jefe del ente acusador, el solo hecho de que se sugiera la existencia de estos reportes genera una alerta inmediata sobre su origen y legalidad.

Fiscalía inició investigación para comprobar las presuntas "chuzadas" a la oposición

Ante este panorama, la Fiscalía ya inició acciones preliminares para esclarecer lo ocurrido. “Nosotros estamos haciendo un barrido”, indicó la fiscal, en alusión a la revisión que se adelanta para determinar si efectivamente hubo interceptaciones y si estas se realizaron dentro del marco legal.

La gravedad del caso también radica en los antecedentes históricos que evoca.

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Camargo recordó que este tipo de prácticas tiene similitudes con el escándalo que llevó a la desaparición del Departamento Administrativo de Seguridad, entidad que fue liquidada tras comprobarse que realizó interceptaciones ilegales a magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, la fiscal dejó claro que cualquier indicio de que se estén repitiendo prácticas similares debe ser investigado con la mayor rigurosidad

 

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