CANAL RCN
Colombia

Fiscalía abre investigación por suplantación y filtración de información sensible en batallón militar

Una mujer se hizo pasar por oficial de la Policía y logró ingresar 36 veces a un batallón clave en la seguridad presidencial.

Foto: Fiscalía General de la Nación
Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
10:06 a. m.
La Fiscalía General Penal Militar y Policial confirmó la apertura de una investigación por presunta suplantación y acceso irregular a información sensible en el Batallón de Fuerzas Urbanas No. 5, en Bogotá.

Mujer se hizo pasar por capitán para ingresar a reuniones militares e infiltrarse en seguridad presidencial
La falsa capitana y los ingresos irregulares

Según informes de contrainteligencia militar, una mujer identificada como Luisa Fernanda Salgado Fernández se hizo pasar por la capitana Stephanie Salgado y logró infiltrarse en al menos 36 ocasiones en las instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5.

Esta unidad tiene bajo su responsabilidad el combate a organizaciones criminales y la protección de altos funcionarios del Gobierno, incluidos el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

La investigación, radicada bajo el número de noticia criminal 1100166444100202500539, está en manos de la Fiscalía 2407 de Conocimiento y busca esclarecer presuntos delitos de abuso de autoridad, simulación de investidura, revelación de secreto, fraude procesal y concierto para delinquir agravado.

Acceso a reuniones y operativos de seguridad

Las autoridades establecieron que la mujer participó en reuniones de planeación y allanamientos, obteniendo información sobre operativos y la configuración de seguridad en el perímetro presidencial.

El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, aclaró que la seguridad directa del presidente no fue vulnerada, aunque sí hubo exposición de información sensible para la misión del batallón.La infiltración habría sido posible gracias a la colaboración del mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas, comandante del Bafour 5, y del sargento segundo Cristian Padilla Villanueva, quienes junto a Salgado Fernández fueron capturados y judicializados.

El abogado del mayor Jiménez defendió su inocencia argumentando que el oficial “seguía órdenes” y que su trabajo había sido clave en operaciones contra el Tren de Aragua.

Riesgo para la seguridad nacional

La Fiscalía advirtió que la filtración de información representó un potencial riesgo para la seguridad nacional y el éxito de operaciones militares, especialmente por el posible uso de esos datos por parte del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional.

El caso ha encendido alertas sobre la necesidad de reforzar los protocolos de verificación y seguridad en las instalaciones militares y gubernamentales de alto nivel. La investigación busca establecer el alcance de la filtración y determinar responsabilidades disciplinarias y penales.

