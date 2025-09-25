Mujer se hizo pasar por capitana para ingresar a reuniones militares e infiltrarse en seguridad presidencial

Una mujer se hizo pasar por la capitana Stephanie Salgado para acceder a información confidencial sobre seguridad presidencial y operativos contra grupos criminales como el Tren de Aragua, con la presunta complicidad de dos oficiales militares activos.

Según informes de contrainteligencia militar, la falsa capitana, identificada como Luisa Fernanda Salgado Fernández, ingresó en 36 ocasiones a las instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5 en Bogotá.

Esta unidad es responsable de combatir organizaciones criminales y brindar seguridad a altos funcionarios del Gobierno, incluidos el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Las reuniones en las que se infiltró la falsa capitana

Las autoridades revelaron que Salgado Fernández participó en reuniones de planeación y allanamientos, obteniendo acceso a información sensible sobre operativos y configuraciones de seguridad en el perímetro presidencial.

El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, aseguró: "La información que ellos tenían era operativos para garantizar la seguridad, la configuración de seguridad en el perímetro de la presidencia. No está afectada, no fue vulnerada la seguridad del señor presidente de la República".

La infiltración fue posible a la presunta colaboración del mayor Pedro Nel Jiménez, comandante del Bafour 5, y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva. Ambos militares, junto con Salgado Fernández, fueron capturados y judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

Alertas por fallas en seguridad nacional

El caso reveló serias preocupaciones sobre la seguridad nacional y los protocolos de verificación en las instalaciones militares de alto nivel. Las autoridades sospechan que la información obtenida por la falsa capitana estaba destinada al Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal transnacional.

El abogado del mayor Jiménez ha declarado la inocencia de su cliente, argumentando que este simplemente seguía órdenes y no tenía conocimiento de las actividades ilícitas. "Aquí no hay nada ilegal. Lo que me sorprende es que vengan a perseguir a un comandante de un batallón con esos resultados operacionales que ha producido con su ayuda de inteligencia contra el Tren de Aragua, por Dios", afirmó el defensor.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance real de la filtración de información y las posibles ramificaciones para la seguridad nacional de Colombia. Este incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y verificación en las instalaciones militares y gubernamentales de alto nivel en el país.