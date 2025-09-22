CANAL RCN
Fiscalía abrió investigación de oficio por amenazas contra Jorge Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional

El magistrado Ibáñez comunicó directamente estas amenazas a la fiscal general durante el fin de semana.

septiembre 22 de 2025
01:40 p. m.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, puso en conocimiento de la fiscal general Luz Adriana Camargo la circulación de amenazas en su contra a través de redes sociales.

Según fuentes consultadas por Noticias RCN, el magistrado Ibáñez comunicó directamente estas amenazas a la fiscal general durante el fin de semana.

Fiscalía determinará los pasos siguientes

La Fiscalía será el organismo encargado de las acciones posteriores frente a esta grave situación.

Amenazas contra el presidente Jorge Ibáñez generan preocupación

La situación ha generado preocupación en el ámbito judicial y político del país, pues representa un desafío a la independencia y seguridad de uno de los máximos tribunales de justicia en Colombia.

Mientras tanto, la comunidad jurídica y la opinión pública esperan la decisión de la Fiscalía sobre si iniciará una investigación formal para esclarecer el origen y la naturaleza de estas amenazas, así como para garantizar la seguridad del magistrado Ibáñez.

