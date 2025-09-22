Fiscalía abrió investigación de oficio por amenazas contra Jorge Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional
El magistrado Ibáñez comunicó directamente estas amenazas a la fiscal general durante el fin de semana.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, puso en conocimiento de la fiscal general Luz Adriana Camargo la circulación de amenazas en su contra a través de redes sociales.
Según fuentes consultadas por Noticias RCN, el magistrado Ibáñez comunicó directamente estas amenazas a la fiscal general durante el fin de semana.
Fiscalía determinará los pasos siguientes
La Fiscalía será el organismo encargado de las acciones posteriores frente a esta grave situación.
Amenazas contra el presidente Jorge Ibáñez generan preocupación
La situación ha generado preocupación en el ámbito judicial y político del país, pues representa un desafío a la independencia y seguridad de uno de los máximos tribunales de justicia en Colombia.
Mientras tanto, la comunidad jurídica y la opinión pública esperan la decisión de la Fiscalía sobre si iniciará una investigación formal para esclarecer el origen y la naturaleza de estas amenazas, así como para garantizar la seguridad del magistrado Ibáñez.