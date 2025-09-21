Escándalo en la Nueva EPS: acusan a exdirectivos por entramado que dejó billonarias pérdidas

La Fiscalía tiene listo el escrito de acusación contra cuatro importantes exdirectivos de la Nueva EPS sobre un entramado que habría dejado pérdidas billonarias.

La revista Cambio dio a conocer una preocupante situación sobre la Nueva EPS. El medio tuvo acceso a un expediente en el cual se revelaría un entramado de corrupción.

¿Qué habría estado detrás del entramado?

Al parecer, durante varios años las cifras fueron maquilladas con el propósito de hacer creer que la empresa estaba bien. El medio indicó que, al ser una EPS habilitada, podía seguir recibiendo dinero de Adres, renovar contratos y mantener un esquema financiero robusto.

Las investigaciones se centran en el periodo 2019 – 2023. En esos cinco años, presuntamente hubo ocultamiento de información que no iba de la mano con la realidad financiera de la empresa.

Se cree que, por ejemplo, entre 2019 y 2020, hubo utilidades ficticias por 91.490 millones de pesos. Gran parte se fue para cubrir pasivos.

Para lograr el cometido, supuestamente no se procesó toda la facturación en clínicas y hospitales. También hubo controles contables y correos internos con los límites de procesamiento. Es decir, había topes, lo cual generó un represamiento de facturación.

Otro punto preocupante, revelado por Cambio, es que presuntamente hubo coimas al momento de adjudicar contratos. Por eso, supuestamente hubo contratación en IPS específicas.

En el ojo de la polémica entonces están José Fernando Cardona Uribe (presidente de la Nueva EPS hasta 2024) y otros altos directivos: Juan Carlos Isaza Correa, Edgar Pedraza Castellanos y Fabio Antonio Peralta. Ellos habrían estado detrás de los balances financieros maquillados.

Los cuatro exdirectivos implicados

Por lo tanto, las deudas fueron ocultadas. Partiendo de los informes referenciados por la Fiscalía, estas eran mayores a los cinco billones de pesos hace dos años.

Al momento de contrastar las cifras, se encontró que había utilidades sin explicación. De acuerdo con la Fiscalía, “Cardona decidió apropiarse en favor de la EPS de un recurso público que no le pertenecía a la entidad (…) las presuntas utilidades nunca existieron y la Nueva EPS no estaba generando pérdidas sino utilidades”.

“Omitir el control que se debía ejercer en el área de cuentas médicas, frente al procesamiento de toda la facturación que se estaba radicando (…) conociendo que en efecto se le estaba ocultando la información a la Superintendencia de Salud”, sostuvo la Fiscalía sobre cómo habría sido el entramado.