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Alberto Vergara, exdirector de Cumplimiento de Ecopetrol, pasa de denunciante a denunciado por presuntas irregularidades

Vergara habría actuado presuntamente de manera irregular dentro de Ecopetrol y habría trabajado en coordinación con la administración de Ricardo Roa.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
09:26 p. m.
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Un nuevo capítulo se abre en la controversia que rodea a Ecopetrol. Alberto Vergara, exdirector de Cumplimiento de la petrolera y quien en los últimos años se ha presentado como denunciante de presuntas irregularidades dentro de la compañía, pasará ahora a ser objeto de una denuncia que será presentada ante la Fiscalía.

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Según información conocida por El Termómetro Político, Luis Felipe Henao, expresidente de la junta directiva de Ecopetrol, radicará en las próximas horas un documento en el que se recopilan pruebas sobre presuntas actuaciones irregulares de Vergara durante su paso por la empresa.

El exfuncionario ha sostenido públicamente que fue víctima de persecución por parte de la administración encabezada por Ricardo Roa y que desde hace dos años ha venido alertando sobre posibles hechos de corrupción en la estatal petrolera. Sin embargo, la nueva denuncia plantea una versión distinta de los hechos.

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Cuestionamientos por contrato con firma internacional

De acuerdo con el contenido del documento, Vergara habría actuado presuntamente de manera irregular dentro de Ecopetrol y, contrario a lo que ha manifestado, habría trabajado en coordinación con la administración de Ricardo Roa.

La denuncia también pone la lupa sobre el caso de la firma Covington & Burling, contratada por Ecopetrol para evaluar el impacto reputacional que tendría la gestión de Roa sobre la compañía.

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Según la información conocida, el contrato inicial fue aprobado por 875.000 dólares, pero posteriormente, mediante un otrosí que habría sido certificado por Vergara, el valor ascendió a 6 millones de dólares. Además, se asegura que dicho proceso no contó con autorización de la junta directiva, situación que, de ser comprobada por las autoridades competentes, podría derivar en posibles responsabilidades por detrimento patrimonial.

Las acusaciones serán ahora materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que deberán determinar la veracidad de los señalamientos y las eventuales responsabilidades de los involucrados.

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Comunidad académica respalda gestión de Camilo Noguera

Mientras tanto, en el sector educativo han comenzado a circular varias manifestaciones de respaldo al viceministro de Educación, Camilo Noguera Pardo.

En la última semana se conocieron tres cartas dirigidas a la ministra de Educación, Ilva Mirián Hoyos, en las que diferentes actores del sector destacan el trabajo realizado por el funcionario.

La primera comunicación está firmada por 30 rectores de universidades y expresa satisfacción por la designación de Noguera como viceministro. Aunque la carta tiene fecha del 15 de septiembre, el nombramiento del funcionario se produjo el 8 de julio y su posesión tuvo lugar el 12 de agosto.

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A esta misiva se suma otra enviada por la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), en la que se destaca el trabajo conjunto desarrollado con el viceministro para la articulación de iniciativas con el Gobierno nacional.

Finalmente, la Fundación Diálogos de Futuro también remitió una comunicación en la que resalta los proyectos y esfuerzos realizados de manera coordinada con Noguera.

Las tres cartas reflejan un amplio respaldo desde distintos sectores académicos al actual viceministro, cuya gestión recibe reconocimientos públicos en momentos de cambios dentro de la cartera de Educación.

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