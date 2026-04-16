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Secuestro de menor en el Catatumbo: nueve días sin noticias de Yormai Sebastián

La Defensoría del Pueblo pidió a través de sus redes sociales que el menor sea liberado sin condiciones.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
07:23 a. m.
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La comunidad del Catatumbo y organizaciones de derechos humanos han manifestado su profunda preocupación por el secuestro de Yormai Sebastián Contreras, un joven de 16 años que fue privado de la libertad el pasado 7 de abril en el kilómetro 25 de la vía hacia Tibú.

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La familia del menor clama por su pronta liberación y pide que pueda regresar sano y salvo al hogar, mientras distintos sectores sociales rechazan de manera contundente estos hechos.

ONU y Defensoría del Pueblo exigen liberación inmediata

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia se pronunció con un llamado urgente a los grupos armados no estatales para que entreguen de inmediato al adolescente, respetando sus derechos fundamentales.

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En la misma línea, la Defensoría del Pueblo pidió a través de sus redes sociales que el menor sea liberado sin condiciones y exhortó a los actores armados a sacar a los niños y jóvenes del conflicto.

Nueve días sin noticias de Yormai

Este jueves, Yormai Sebastián cumple nueve días en cautiverio. La Asociación de Víctimas de Madres del Catatumbo atribuye el secuestro presuntamente al ELN y denuncia que hasta el momento no existe información sobre las condiciones en las que se encuentra el joven.

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La incertidumbre mantiene en vilo a su familia, a la comunidad educativa y a toda la región, que exige respuestas y acciones inmediatas para garantizar su regreso seguro.

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