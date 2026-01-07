CANAL RCN
Aseguradora pagó una sanción de 20 millones de dólares a Colombia por problemas en el sostenimiento de los helicópteros MI-17

Antes de que el contrato fuera firmado, el Ministerio de Defensa y la Aviación del Ejército advirtieron que la empresa no estaba en capacidad de realizar el mantenimiento de la flota.

Tras meses de espera y múltiples quejas por los incumplimientos en el contrato firmado entre las Fuerzas Militares y la empresa estadounidense Vertol System para el overhaul o mantenimiento completo de los 19 helicópteros, modelo MI-17, del Ejército Nacional, la aseguradora Berkley International Seguros Colombia pagó al Tesoro Nacional, a manera de sanción, 20 millones de dólares.

Así lo dio a conocer la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército e informó que, también, aportará a la recuperación del pago anticipado, de 16 millones de dólares, que en abril del 2025 se realizó a Vertol System.

Acorde a las sentencias declaratorias, que advertían sobre los incumplimientos de la compañía estadounidense, el Ministerio de Defensa había venido solicitando los pagos, pero no fue hasta los primeros días de enero del 2026 que por fin se realizaron.

Desde el inicio Vertol System no contaba con la capacidad para realizar el overhaul de los MI-17:

Los incumplimientos de Vertol System eran, desde octubre del 2024, una tragedia anunciada que, hoy, mantiene reducida la capacidad operativa del Ejército.

Tras realizar una visita a sus instalaciones en el estado de la Florida, la Aviación del Ejército concluyó que no contaba con las herramientas y conocimientos necesarios para el sostenimiento de los 19 helicópteros rusos, esenciales para operaciones militares.

En diciembre del 2024, la empresa admitió que podría tratar, únicamente, dos tipos de motores, a pesar de que la flota tiene otros tantos y el Ministerio de Defensa concluyó en un informe que no cumplía con los criterios técnicos necesarios, pero el coronel Julián Rincón, de la Brigada de Aviación del Ejército, decidió ignorarlo.

El Ejército se comprometió a mejorar su administración de los recursos tras lo ocurrido con los MI-17:

De acuerdo con la División de Aviación, los pagos realizados por la aseguradora “corresponden a la gestión articulada de la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, Comando Financiero del Ejército Nacional, Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, así como a la gestión adelantada por el supervisor de dicho contrato, en cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos vigentes”.

Sin embargo, se comprometieron a “velar por la adecuada administración de los recursos del Estado y su destinación transparente, en estricto cumplimiento a la normatividad vigente, en beneficio del fortalecimiento de sus capacidades y de la seguridad de los colombianos”.

