Fiscalía investiga tercera muerte por intoxicación con talio, ¿de quién se trata?

Noticias RCN conoció nuevos detalles del expediente de la Fiscalía, en donde se advierte que la mamá de una de las niñas envenenadas con talio el pasado mes de abril, también habría muerto por causa de este mismo metal.

Se trata de una nueva línea de investigación, pero ahora por la muerte de esta mujer.

En el expediente del caso, revelado en exclusiva por Noticias RCN, se lee una de las conclusiones en la investigación por el asesinato de dos menores con unas frambuesas envenenadas.

¿Quién sería la tercera víctima de intoxicación con talio?

Según el grupo de fiscales, la esposa del padre de una de las niñas víctimas, también habría sido envenenada con talio.

“Igualmente, se cuenta con evidencia de que la señora Alicia Graham, madre de una las menores fallecidas y esposa del padre de esta, fue envenenada con talio en el año 2020, cuando Juan de Bedouth sostenía la relación extramatrimonial con Zulma Guzmán Castro”, dice el expediente.

Por ahora, la Fiscalía investiga la relación del esposo de la víctima y su amante, en medio de este nuevo capítulo sobre envenenamiento con talio. Mientras tanto, la necropsia de las dos menores asesinadas es contundente.

“A través de los procedimientos de necropsia y análisis toxicológicos, se determinó que tanto las víctimas como las frambuesas, contenían talio en concentraciones tan altas que se puede establecer que la contaminación del alimento no fue accidental, sino que está orientada al homicidio”.

Necropsia confirmó intoxicación por talio

Otro de los puntos de la necropsia reveló los síntomas de las menores tras la ingesta de las frambuesas contaminadas.

De acuerdo con el reporte, “la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por talio, en el contexto del consumo de alimentos (frutas bañadas en chocolate) durante una reunión de adolescentes, donde todas las presentes desarrollaron sintomatología compatible con esta intoxicación”.

Actualmente, Zulma Guzmán Castro, principal señalada por el homicidio, se encuentra internada en una clínica de Reino Unido en grave estado de salud, a la espera de su extradición a Colombia.

La justicia colombiana ya envió todos los documentos y el expediente a dicho país para adelantar el trámite.