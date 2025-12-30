CANAL RCN
Colombia Video

Fiscalía investiga tercera muerte por intoxicación con talio, ¿de quién se trata?

La Fiscalía abrió una nueva investigación tras determinar que la madre de una de las menores envenenadas con talio habría muerto por la misma causa.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
01:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció nuevos detalles del expediente de la Fiscalía, en donde se advierte que la mamá de una de las niñas envenenadas con talio el pasado mes de abril, también habría muerto por causa de este mismo metal.

Se trata de una nueva línea de investigación, pero ahora por la muerte de esta mujer.

Zulma Guzmán viajó a Argentina tras la muerte de las dos menores envenenadas con talio: Fiscalía
RELACIONADO

Zulma Guzmán viajó a Argentina tras la muerte de las dos menores envenenadas con talio: Fiscalía

En el expediente del caso, revelado en exclusiva por Noticias RCN, se lee una de las conclusiones en la investigación por el asesinato de dos menores con unas frambuesas envenenadas.

¿Quién sería la tercera víctima de intoxicación con talio?

Según el grupo de fiscales, la esposa del padre de una de las niñas víctimas, también habría sido envenenada con talio.

“Igualmente, se cuenta con evidencia de que la señora Alicia Graham, madre de una las menores fallecidas y esposa del padre de esta, fue envenenada con talio en el año 2020, cuando Juan de Bedouth sostenía la relación extramatrimonial con Zulma Guzmán Castro”, dice el expediente.

Por ahora, la Fiscalía investiga la relación del esposo de la víctima y su amante, en medio de este nuevo capítulo sobre envenenamiento con talio. Mientras tanto, la necropsia de las dos menores asesinadas es contundente.

Zulma Guzmán en “estado de salud delicado”: en vilo su extradición por la muerte de dos niñas con talio
RELACIONADO

Zulma Guzmán en “estado de salud delicado”: en vilo su extradición por la muerte de dos niñas con talio

“A través de los procedimientos de necropsia y análisis toxicológicos, se determinó que tanto las víctimas como las frambuesas, contenían talio en concentraciones tan altas que se puede establecer que la contaminación del alimento no fue accidental, sino que está orientada al homicidio”.

Necropsia confirmó intoxicación por talio

Otro de los puntos de la necropsia reveló los síntomas de las menores tras la ingesta de las frambuesas contaminadas.

De acuerdo con el reporte, “la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por talio, en el contexto del consumo de alimentos (frutas bañadas en chocolate) durante una reunión de adolescentes, donde todas las presentes desarrollaron sintomatología compatible con esta intoxicación”.

Actualmente, Zulma Guzmán Castro, principal señalada por el homicidio, se encuentra internada en una clínica de Reino Unido en grave estado de salud, a la espera de su extradición a Colombia.

¿Qué es lo último que se sabe de Zulma Guzmán, señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá?
RELACIONADO

¿Qué es lo último que se sabe de Zulma Guzmán, señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá?

La justicia colombiana ya envió todos los documentos y el expediente a dicho país para adelantar el trámite.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Hombre es asesinado frente a tres niños en Bogotá tras meses de extorsión por una banda delincuencial

Cali

Procuraduría suspende provisionalmente a gerente de Emcali por contrato de alumbrado público

Animales

¿Qué pasará con los caballos que serán reemplazados por los coches eléctricos en Cartagena?

Otras Noticias

Salario mínimo

Empresarios advierten que alza del 23% en el salario mínimo podría aumentar la informalidad

La preocupación central del sector empresarial radica en que podría paradójicamente impulsar la informalidad laboral.

Año Nuevo

Rituales de Año Nuevo para atraer dinero y prosperidad: tradición y creencias

Abundancia y prosperidad: los rituales más populares para recibir el Año Nuevo. ¿Los realiza en casa?

Italia

Accidente en teleférico en el norte de Italia deja cuatro heridos y decenas de personas atrapadas

Enfermedades

Casos de tos ferina en Colombia se multiplicaron por cinco en un año: hay más de 7.000 reportes

Mercado de Fichajes

Daniel Cataño regresa al fútbol colombiano tras cerrar su etapa en Bolivia: vuelve a la Liga BetPlay