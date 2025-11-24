Fiscalía investiga al Brigadier Huertas por información de disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación anunció la intervención inmediata en la investigación sobre las disidencias del frente 36 de las FARC en Anorí, Antioquia, tras constatar que información de gran gravedad relacionada con el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera no estaba siendo analizada ni reportada durante 16 meses.

Hallazgos en dispositivos electrónicos y judicialización de disidentes

El 23 de julio de 2024, un retén militar en Anorí permitió interceptar una caravana de disidentes, donde se movilizaba Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y otros siete individuos. Durante la operación se incautaron computadores, teléfonos y discos duros, que fueron sometidos a cadena de custodia y analizados por equipos forenses de la DIJIN.

Estos elementos han permitido judicializar a 28 integrantes del frente 36 de las FARC, incluyendo a María Alejandra Ojeda Londoño, Wenser Yosony Sábana Duque alias Oliver y Edgar de Jesús Ortega alias Firu. Sin embargo, lo más relevante es que la información contenida en los dispositivos hace referencia directa al brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, lo que llevó a la Fiscalía a compulsar copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue su posible participación o conducta relacionada con los hechos.

Nuevas líneas de investigación y medidas de la Fiscalía

La Fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón enfatizó que, ante la gravedad de la información, se impulsarán nuevas líneas de investigación sobre: posible cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército, amenazas a la seguridad nacional, financiación de campañas políticas y alianzas de actores ilegales.

RELACIONADO Ejército anuncia investigaciones internas por señalamientos contra alto oficial

La Fiscalía también aclaró que, aunque algunas órdenes de captura habían sido suspendidas bajo la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total), se mantiene la posibilidad de detenciones en flagrancia por delitos graves, incluidos crímenes contra el derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos. La institución calificó como “alarmante” la filtración del contenido de los dispositivos, que estuvo bajo custodia de la DIJIN.