General Huertas rechaza acusaciones de vínculos con disidencias: “Es materialmente imposible”

El general Juan Miguel Huertas negó de forma categórica cualquier relación con disidencias de las Farc y aseguró que las versiones divulgadas “carecen de soporte verificable”.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
05:46 p. m.
El general del Ejército Juan Miguel Huertas se pronunció este lunes frente a los señalamientos publicados en un especial periodístico que lo vincula con presuntas negociaciones con las disidencias de las Farc.

En un comunicado, el oficial afirmó que rechaza “de manera tajante, categórica y absoluta cualquier señalamiento” que pretenda asociarlo con organizaciones armadas ilegales.

Huertas aseguró que “carecen de soporte verificable” las afirmaciones supuestamente basadas en archivos incautados a alias ‘Calarcá’ y que estas “constituyen una fabricación malintencionada” que busca afectar su nombre y su trayectoria. Recordó que su carrera militar ha estado dedicada “a combatir a los mismos grupos sobre los cuales hoy se pretende insinuar un vínculo inexistente”.

Niega haber ofrecido “movilidad” o protección

En el comunicado, el general afirmó que es “materialmente imposible” que hubiera ofrecido movilidad, protección o beneficios a personas al margen de la ley, porque durante el periodo señalado se encontraba en uso de buen retiro, sin vehículo oficial, sin personal bajo su mando y sin autoridad operativa.

También negó cualquier intención de crear una empresa de seguridad como fachada para beneficiar a grupos armados. “Dichas afirmaciones son incompatibles con la realidad de mis funciones y con mi historial profesional”, señaló.

Rechaza supuestas reuniones en Venezuela

Huertas negó haber participado en reuniones en Venezuela y aseguró: “A lo largo de mi vida no he visitado ese país”, lo cual puede verificarse —según dijo— en los registros oficiales de Migración Colombia. Indicó que los testimonios y grabaciones divulgadas contradicen su presencia en territorio nacional durante los periodos mencionados.

Sobre su salida temporal del servicio, afirmó que obedeció a señalamientos infundados que pudo desvirtuar plenamente, razón por la cual se autorizó su regreso. Añadió que todo está acreditado en la documentación institucional.

Finalmente, el general reiteró que se pone a disposición de las autoridades y anunció acciones legales contra quienes difundan “afirmaciones falsas que lesionan mi honra y afectan incluso a mi familia”.

