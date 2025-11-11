Fiscalía pide cárcel para Ricardo González por el cruel asesinato de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Ricardo González, el más reciente capturado en un caso de homicidio que ha generado conmoción.

El procesado habría golpeado en repetidas ocasiones a Jaime Esteban Moreno, ocasionándole la muerte.

Durante la audiencia, la fiscal cuestionó duramente el desprecio por la vida en la actuación de Ricardo González, quien propinó múltiples golpes a la víctima.

Cuestionan duramente que lo que hizo Ricardo González tras cometer el crimen

El ente acusador destacó como elemento agravante que el capturado se encontraba trabajando tranquilamente en su puesto ambulante al día siguiente de los hechos, mostrando aparente indiferencia.

La Procuraduría también intervino en la audiencia, sumando su posición a la solicitud de medida privativa de la libertad para el procesado.

Adicionalmente, la defensa de las víctimas respaldó la petición fiscal, solicitando que González sea enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Ahora corresponde a la jueza sexta con función de control de garantías analizar el material probatorio presentado por la Fiscalía.

La autoridad judicial deberá determinar si existen suficientes elementos para ordenar la reclusión de Ricardo González como presunto responsable del delito de homicidio agravado.

El caso se encuentra en etapa inicial del proceso penal, donde la juez evaluará aspectos como la legalidad de la captura, los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores y el cumplimiento de los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario.