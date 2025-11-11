CANAL RCN
Colombia Video

Fiscalía pide cárcel para Ricardo González por el cruel asesinato de Jaime Esteban Moreno

La fiscal cuestionó el desprecio por la vida del capturado, quien trabajaba tranquilamente en un puesto de comida rápida al día siguiente de los hechos.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
09:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Ricardo González, el más reciente capturado en un caso de homicidio que ha generado conmoción.

Revelan la causa de muerte de Karol, la menor de 15 años embestida por un taxista borracho en Bogotá
RELACIONADO

Revelan la causa de muerte de Karol, la menor de 15 años embestida por un taxista borracho en Bogotá

El procesado habría golpeado en repetidas ocasiones a Jaime Esteban Moreno, ocasionándole la muerte.

Durante la audiencia, la fiscal cuestionó duramente el desprecio por la vida en la actuación de Ricardo González, quien propinó múltiples golpes a la víctima.

Estremecedora narración del expediente de Ricardo González: una patada mató a Jaime Esteban Moreno
RELACIONADO

Estremecedora narración del expediente de Ricardo González: una patada mató a Jaime Esteban Moreno

Cuestionan duramente que lo que hizo Ricardo González tras cometer el crimen

El ente acusador destacó como elemento agravante que el capturado se encontraba trabajando tranquilamente en su puesto ambulante al día siguiente de los hechos, mostrando aparente indiferencia.

La Procuraduría también intervino en la audiencia, sumando su posición a la solicitud de medida privativa de la libertad para el procesado.

Adicionalmente, la defensa de las víctimas respaldó la petición fiscal, solicitando que González sea enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.

“Dijo que la había embarrado”: presunto asesino de Jaime Esteban, un vendedor del centro, contó lo que hizo
RELACIONADO

“Dijo que la había embarrado”: presunto asesino de Jaime Esteban, un vendedor del centro, contó lo que hizo

Piden cárcel para el joven pateó hasta la muerte a Ricardo González

Ahora corresponde a la jueza sexta con función de control de garantías analizar el material probatorio presentado por la Fiscalía.

La autoridad judicial deberá determinar si existen suficientes elementos para ordenar la reclusión de Ricardo González como presunto responsable del delito de homicidio agravado.

El caso se encuentra en etapa inicial del proceso penal, donde la juez evaluará aspectos como la legalidad de la captura, los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores y el cumplimiento de los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario.

“La de disfraz azul decía: ‘era él’”: amigo de Jaime Esteban Moreno reveló detalles del crimen
RELACIONADO

“La de disfraz azul decía: ‘era él’”: amigo de Jaime Esteban Moreno reveló detalles del crimen

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nevado del Ruiz

Al otro lado del Nevado del Ruiz: miles de recolectores de café también murieron en la tragedia hace 40 años

Elecciones presidenciales 2026

Este jueves se define el futuro de La Fuerza de las Regiones: reunión entre precandidatos

Bogotá

Atención | Un muerto y un herido tras grave explosión en glorieta del suroccidente de Bogotá

Otras Noticias

Salud mental

Cómo calmar los malos pensamientos: métodos simples que reducen la preocupación

Así puede calmar los malos pensamientos y volver a sentirse en paz. ¿Qué metodos recomiendan?

Estados Unidos

Rusia acusa a EE. UU. de destruir barcos "sin juicio ni investigación" en el Caribe

Serguéi Lavrov, ministro ruso de Relaciones Exteriores, acusó a la administración estadounidense de actuar sin pruebas verificables.

Masterchef Celebrity Colombia

Confirman la fecha oficial del gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Camerún

Captaron a un futbolista de selección siendo infiel: su novia lo expuso con un video viral

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 11 de noviembre de 2025