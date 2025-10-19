Fiscalía pide nuevas pruebas en caso del magistrado Carlos Horacio Urán

A casi cuatro décadas de la toma del Palacio de Justicia en Colombia, un nuevo documento de la Fiscalía General de la Nación reabre el debate sobre la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán.

El texto, de 51 páginas y firmado por el vicefiscal general, ratifica la decisión de no imponer medida de aseguramiento contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, investigado por el asesinato de Urán.

Fiscalía pide nuevas pruebas sobre el caso

Sin embargo, lo más significativo del documento es la solicitud de nuevas pruebas para esclarecer cómo murió el magistrado y determinar si salió con vida del Palacio o fue ejecutado bajo custodia estatal.

Esta petición contrasta con la hipótesis previa de la Fiscalía, que sostenía que Urán había fallecido dentro del baño del tercer piso del edificio.

El documento reconoce que aún existen dudas por despejar y que la investigación debe continuar. Según el texto, "en el evento en que la Fiscalía considere como probable la hipótesis fáctica según la cual Carlos Horacio Urán Rojas salió con vida del Palacio de Justicia y luego fue asesinado, podrá formular acusación por el delito de homicidio agravado y desaparición forzada sin vulnerar el principio de congruencia".

Nuevos elementos para la investigación

Esta declaración abre la posibilidad de que surjan nuevos elementos que modifiquen la interpretación de los hechos. El documento sugiere "una valoración escrupulosa individual y conjunta de todas las pruebas que obran en el plenario" y la obtención de nuevas evidencias para resolver las dudas persistentes.

Para Helena Urán Bidegain, hija del magistrado, esta decisión demuestra que el crimen de su padre está lejos de resolverse.

"El vicefiscal pone de presente en este documento pruebas que la fiscal anterior no tuvo en cuenta, que es una pregunta que nosotros nos hacemos. Cómo armó ella el caso, por qué desconoció tantas pruebas", afirmó.

La familia Urán Bidegain no ha cesado en su búsqueda de justicia. En 2023, denunciaron al coronel en retiro Plazas Vega en Estados Unidos, donde reside actualmente, en un intento por obtener justicia fuera de las fronteras colombianas.

A 40 años del trágico evento que marcó la historia reciente de Colombia, la verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia sigue siendo esquiva para muchas familias.