Así fue el encuentro entre la JEP y la Fiscalía en torno a los asesinatos de excombatientes

En audiencia pública citada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de evaluar las acciones de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, fue citado el director de la UEI, Hernando Parra Toro, para demostrar los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la vida e integridad de los firmantes de paz.

La diligencia fue presidida por as magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo y María del Pilar Valencia, así como los magistrados Alejandro Ramelli, Gustavo Salazar y Raúl Eduardo Sánchez, integrantes de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.

Durante el encuentro, los magistrados de la justicia especial recordaron que desde la firma de los acuerdos de paz, han sido asesinados 324 reincorporados, y agregaron que “mientras no se logre esclarecer quiénes están detrás de los delitos, la contribución al desmantelamiento de las organizaciones criminales, las garantías para la vida y la no repetición de los hechos que los afectan no se harán realidad”.

Vea también: Senadora aceptó el reclutamiento de menores de las Farc ante la JEP

Asimismo, la JEP mostró preocupación sobre las diferencias en cifras expuestas en casos de asesinatos por la Fiscalía, pues considera que hay casos que son excluidos de las investigaciones judiciales y que afectan los resultados en términos estadísticos y de justicia.

Adicionalmente, los magistrados sostuvieron que la violencia en contra de los firmantes de paz está trazada por prácticas como las disputas en el control territorial, el truncamiento de liderazgos sociales, la debilidad en los programas de protección y la demora en el avance de las investigaciones.

¿Cuáles son las cifras de la JEP?

En términos de cifras, la JEP resaltó que el 92% de las condenas en la Fiscalía se dieron gracias a preacuerdos, de las cuales el 47% se lograron por aceptación de responsabilidad a cambio de la degradación en el nivel de participación en el crimen.

Le puede interesar: Lo que sigue en la JEP luego de las audiencias de reconocimiento

Además, se estipuló que el 65% de los homicidios a excombatientes son perpetrados por organizaciones criminales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y Los Pelusos. Mientras tanto, en el 76% de los municipios no se han proferido fallos condenatorios por los crímenes, tarea que corresponde a la UEI de la Fiscalía.

Pareciera que la Fiscalía ha concentrado el ejercicio de la acción penal en los autores materiales de las conductas. ¿Qué ha pasado con el resto de los autores? En la mayoría de casos se ha condenado a una persona a través del mecanismo de preacuerdo.

¿Qué dice la UEI de la Fiscalía?

Por su parte, Hernando Parra Toro presentó un informe en el que se especifican los grupos armados con mayor grado de culpabilidad en los crímenes contra excombatientes, y añadió que actualmente se trabaja en un “plan de acción que contribuye al desmantelamiento (de organizaciones criminales) sin que todavía exista una política pública”.

Entretanto, en términos de números, el director de la UEI señaló que desde el 2017 se ha visto un incremento en la violencia contra desmovilizados, lo que se relaciona con el aumento exponencial de las organizaciones criminales en todo el país.

Frente a los asesinatos, reconoció que de 309 registros que poseen, 300 se encuentran en proceso ante la justicia ordinaria, de los cuales hay 39 sentencias condenatorias, 52 en juicio, 21 con imputación de cargos, 52 con órdenes de captura y 10 preclusiones. De los 9 restantes, hay 2 en la justicia penal militar, 4 en otros países y 3 en la justicia especial indígena.