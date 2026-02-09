Fiscalía radica solicitud de imputación contra Juliana Guerrero: también pide medida de aseguramiento

Este lunes 9 de febrero, la Fiscalía radica solicitud de imputación y medida de aseguramiento domiciliaria contra Juliana Guerrero y secretario general de la Universidad San José por los títulos fraudulentos.

Le imputará fraude procesal y falsedad en documento público. Sin duda alguna, el proceso contra Guerrero ha hecho eco en la opinión pública.

¿En qué va el caso de Juliana Guerrero?

El punto de partida fue su aspiración a ser viceministra de las juventudes, vinculada al Ministerio del Interior.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, puso la primera piedra del escándalo. Halló que no aparecían los resultados de Guerrero en la Prueba Saber Pro, lo cual abrió la posibilidad a supuestas irregularidades con la Universidad San José.

Entonces, el caso fue escalando. El hecho de que no hubiese resultados del Saber Pro, acarreó un impedimento contemplado en la ley. Para graduarse como profesional, es un requisito.

Ahora bien, la pregunta radicó en comprender cómo hizo para graduarse de la San José. En la hoja de vida, había inconsistencias, tales como el tiempo de experiencia.

El resultado es que se dieron títulos que no cumplían con la normativa. Fue tal el escándalo, que la institución destituyó al secretario general. Posteriormente, Icfes confirmó que Guerrero no presentó los exámenes.

Las inconsistencias que llevaron a destapar el escándalo

A medida que pasaban los meses, siguieron las medidas. La más importante, sin duda, es que la San José anuló los títulos universitarios. Por ende, se cayó su nombramiento como viceministra. De igual forma, se abrió una investigación en el Ministerio de Educación para desenredar el caso y dar con los responsables.

Pedraza ha seguido de cerca la investigación y hace poco reveló que Guerrero habría realizado pagos para obtener los títulos, acorde a facturas validadas por la Dian. Al parecer, dispuso de ocho millones para el trámite.

Asimismo, la Procuraduría ha puesto la lupa y le pidió al Ministerio de Educación información acerca de la investigación: "Sobre las medidas preventivas o correctivas que se consideren necesarias para garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación de Educación Superior San José".