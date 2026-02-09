CANAL RCN
Colombia

Fiscalía radica solicitud de imputación contra Juliana Guerrero: también pide medida de aseguramiento

También hizo la solicitud contra el secretario general de la Universidad San José por títulos fraudulentos.

Foto: Ministerio de la Igualdad

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 09 de 2026
08:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 9 de febrero, la Fiscalía radica solicitud de imputación y medida de aseguramiento domiciliaria contra Juliana Guerrero y secretario general de la Universidad San José por los títulos fraudulentos.

Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra, habría pagado derechos de grado después de graduarse
RELACIONADO

Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra, habría pagado derechos de grado después de graduarse

Le imputará fraude procesal y falsedad en documento público. Sin duda alguna, el proceso contra Guerrero ha hecho eco en la opinión pública.

¿En qué va el caso de Juliana Guerrero?

El punto de partida fue su aspiración a ser viceministra de las juventudes, vinculada al Ministerio del Interior.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, puso la primera piedra del escándalo. Halló que no aparecían los resultados de Guerrero en la Prueba Saber Pro, lo cual abrió la posibilidad a supuestas irregularidades con la Universidad San José.

Entonces, el caso fue escalando. El hecho de que no hubiese resultados del Saber Pro, acarreó un impedimento contemplado en la ley. Para graduarse como profesional, es un requisito.

Ahora bien, la pregunta radicó en comprender cómo hizo para graduarse de la San José. En la hoja de vida, había inconsistencias, tales como el tiempo de experiencia.

El resultado es que se dieron títulos que no cumplían con la normativa. Fue tal el escándalo, que la institución destituyó al secretario general. Posteriormente, Icfes confirmó que Guerrero no presentó los exámenes.

Las inconsistencias que llevaron a destapar el escándalo

A medida que pasaban los meses, siguieron las medidas. La más importante, sin duda, es que la San José anuló los títulos universitarios. Por ende, se cayó su nombramiento como viceministra. De igual forma, se abrió una investigación en el Ministerio de Educación para desenredar el caso y dar con los responsables.

Juliana Guerrero usó aeronaves de la Policía para temas personales cuando trabajaba en Mininterior: Contraloría
RELACIONADO

Juliana Guerrero usó aeronaves de la Policía para temas personales cuando trabajaba en Mininterior: Contraloría

Pedraza ha seguido de cerca la investigación y hace poco reveló que Guerrero habría realizado pagos para obtener los títulos, acorde a facturas validadas por la Dian. Al parecer, dispuso de ocho millones para el trámite.

Asimismo, la Procuraduría ha puesto la lupa y le pidió al Ministerio de Educación información acerca de la investigación: "Sobre las medidas preventivas o correctivas que se consideren necesarias para garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación de Educación Superior San José".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Dispositivo de seguridad para el proceso electoral fue activado por las Fuerzas Militares: incluye 126.000 uniformados

Inseguridad en Bogotá

¿Los reconoce? Policía reveló el cartel de los cuatro delincuentes más buscados por hurto en Bogotá

Congreso de la República

El Debate de la Gente vuelve con los candidatos al Congreso

Otras Noticias

Dólar

Movimiento CLAVE en el precio del dólar en Colombia HOY 9 de febrero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que abrió el precio del dólar en Colombia hoy 9 de febrero de 2026.

Boca Juniors

Boca Juniors se olvidó de Marino y fichó sorpresivamente a otro colombiano

Boca Juniors tendría todo arreglado para la llegada de otro extremo colombiano tras su fichaje caído con Marino Hinestroza.

La casa de los famosos

Conmoción en La Casa de los Famosos Colombia 2026: hay un NUEVO participante en riesgo de eliminación

Artistas

Dolor profundo en el periodismo: murió reconocido periodista, de manera inesperada, a sus 50 años

Donald Trump

Presidente Trump lanzó sitio web para comprar medicamentos más baratos en EE. UU.