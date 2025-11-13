Comisión de Acusación ordenó pruebas contra la fiscal general por el caso de Carlos Ramón González

Mediante un auto conocido este 13 de noviembre, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó la toma de prueba contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por presuntas irregularidades en el caso de Carlos Ramón González y su fuga del país.

De acuerdo con una denuncia hecha por la Red de Veedurías, se habría presentado una “presunta connivencia entre la fiscal general y los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia para permitir o facilitar que Carlos Ramón González abandonara el país hacia Nicaragua”.

RELACIONADO Carlos Ramón González busca tumbar la medida de aseguramiento en su contra

Todo esto se habría presentado en el marco del proceso surtido en contra del exdirector del Dapre por su supuesta relación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

La denuncia fue presentada ante la Comisión de Acusación el pasado 15 de agosto.

¿Cuáles son los argumentos de la demanda contra la fiscal?

Según lo señalado en el auto, el denunciante indicó que desde la Red de Veedurías se hicieron varias peticiones a la Fiscalía General a mediados de 2024, para que se imputara y dictara medida de aseguramiento en contra el exdirector del Dapre, lo cual no sucedió sino hasta el 21 de mayo de 2025.

El denunciante también se refirió a las negativas de la Fiscalía para llevar a cabo de forma presencial la audiencia de imputación contra González, agregando que ese mismo día fue cuando el exfuncionario solicitó a Nicaragua ayuda para formalizar su situación migratoria.

En general, el auto señala que se habrían presentado múltiples inconsistencias en el caso contra González, cuya orden de captura no se ha hecho efectiva.

Por esto, la Red de Veedurías pide que se investigue penalmente a la fiscal general por los presuntos delitos de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.

Carlos Ramón busca tumbar la medida de aseguramiento en su contra

Ante la Corte Suprema, González interpuso una tutela contra la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, con la que pide revocar la circular: “Omitió por completo el análisis de los argumentos presentados por mi defensa, entre los cuales sobresalían: las inconsistencias de Olmedo López en donde me señala y la improcedencia de imputar el delito de peculado por apropiación”.

En dicho recurso, el exdirector del Dapre aseguró que siempre ha querido compadecer ante la justicia, así esté en suelo centroamericano.