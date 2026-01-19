CANAL RCN
Colombia Video

¿Por qué hubo un ‘reversazo’ en la solicitud de imputación contra Augusto Rodríguez?

Por una insólita razón, se retiró la solicitud de imputación contra el director de la UNP.

Felipe Quintero

Nicolás Martínez Sánchez

enero 19 de 2026
08:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una decisión calificada como ‘reversazo’, se retiró la solicitud de imputación contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), relacionada con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“Se tiene que saber la verdad”: abogado de familia de Miguel Uribe sobre lo que vendrá con Augusto Rodríguez
RELACIONADO

“Se tiene que saber la verdad”: abogado de familia de Miguel Uribe sobre lo que vendrá con Augusto Rodríguez

Este 19 de enero, Noticias RCN conoció que la Fiscalía iba a imputarlo el próximo 11 de febrero. El cargo iba a ser prevaricato por omisión, dado que, presuntamente, no le proporcionó las condiciones de seguridad óptimas al precandidato.

Rodríguez habría omitido mejorar las condiciones de Uribe Turbay

Resulta que Uribe Turbay había presentado 25 solicitudes por los peligros que tenía tras las amenazas. Sin embargo, el trágico desenlace ocurrió el 7 de junio, cuando fue víctima de un atentado. Falleció el 11 de agosto en la UCI de la Fundación Santa Fe.

Sin embargo, a las pocas horas, la fiscal del caso retiró la solicitud. El motivo fue jurídico, dado que la competencia es de un fiscal delegado de Tareas Especiales de la Unidad de Vida y no de uno de Administración Pública.

La insólita razón de competencias

Este segundo fue al que le asignaron el caso, el cual debe ser asumido por el despacho correcto. Si no se hace así, hay riesgo de nulidades por un fallo procesal. Tras el retiro, el caso queda en manos del Grupo de Tareas Especiales.

Fiscalía imputará cargos al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por caso Miguel Uribe Turbay
RELACIONADO

Fiscalía imputará cargos al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por caso Miguel Uribe Turbay

Es importante recordar que el 19 de junio de 2025, se conformó este grupo, el cual iba a estar encargado del magnicidio.

Antes de conocer el retiro de la solicitud, Rodríguez señaló que lo tomó por sorpresa, indicando que no lo habían notificado: “Nosotros hemos entregado información, todos los archivos; pero nunca a mí me han llamado para referirme al tema, lo cual me parece muy muy curioso y no sé si de pronto haya algún interés o alguna cosa extraña que esté moviendo los temas”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cancillería

Cancillería sostiene que implementación del nuevo modelo de pasaportes avanza como estaba previsto

Bogotá

Importante anuncio sobre obra en Bogotá que mejorará la movilidad en concurrido sector

Abuso a menores

Alerta de la comunidad permitió capturar a un hombre que estaba abusando de su hijastra en Cesar

Otras Noticias

Deportivo Cali

Deportivo Cali y las razones por las que podría volver a jugar en el estadio Pascual Guerrero

El equipo azucarero volvería a compartir escenario con América de Cali luego de varios años disputando sus juegos de local en el estadio de Palmaseca.

Finanzas personales

Pago de cesantías en 2026 tendrán una forma más ágil y eficaz: de esto se trata

Existen herramientas tecnológicas están permitiendo a las organizaciones gestionar estos aportes de manera ágil.

México

Colombiano que viajó a México contó cómo terminó detenido, golpeado y abandonado tras escala en Monterrey

Karol G

Revelan lo que habría pasado con la relación entre Feid y Karol G

Cuidado personal

Regreso a clases y déficit de sueño: una alerta para padres sobre el bienestar estudiantil