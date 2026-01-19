¿Por qué hubo un ‘reversazo’ en la solicitud de imputación contra Augusto Rodríguez?

En una decisión calificada como ‘reversazo’, se retiró la solicitud de imputación contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), relacionada con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Este 19 de enero, Noticias RCN conoció que la Fiscalía iba a imputarlo el próximo 11 de febrero. El cargo iba a ser prevaricato por omisión, dado que, presuntamente, no le proporcionó las condiciones de seguridad óptimas al precandidato.

Rodríguez habría omitido mejorar las condiciones de Uribe Turbay

Resulta que Uribe Turbay había presentado 25 solicitudes por los peligros que tenía tras las amenazas. Sin embargo, el trágico desenlace ocurrió el 7 de junio, cuando fue víctima de un atentado. Falleció el 11 de agosto en la UCI de la Fundación Santa Fe.

Sin embargo, a las pocas horas, la fiscal del caso retiró la solicitud. El motivo fue jurídico, dado que la competencia es de un fiscal delegado de Tareas Especiales de la Unidad de Vida y no de uno de Administración Pública.

La insólita razón de competencias

Este segundo fue al que le asignaron el caso, el cual debe ser asumido por el despacho correcto. Si no se hace así, hay riesgo de nulidades por un fallo procesal. Tras el retiro, el caso queda en manos del Grupo de Tareas Especiales.

Es importante recordar que el 19 de junio de 2025, se conformó este grupo, el cual iba a estar encargado del magnicidio.

Antes de conocer el retiro de la solicitud, Rodríguez señaló que lo tomó por sorpresa, indicando que no lo habían notificado: “Nosotros hemos entregado información, todos los archivos; pero nunca a mí me han llamado para referirme al tema, lo cual me parece muy muy curioso y no sé si de pronto haya algún interés o alguna cosa extraña que esté moviendo los temas”.