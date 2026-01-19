CANAL RCN
“Se tiene que saber la verdad”: abogado de familia de Miguel Uribe sobre lo que vendrá con Augusto Rodríguez

Noticias RCN conoció que el director de la UNP será imputado por no brindarle las garantías de seguridad al precandidato.

Felipe Quintero

Nicolás Martínez Sánchez

enero 19 de 2026
05:30 p. m.
La Fiscalía programó para el próximo 11 de febrero la audiencia de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

RELACIONADO

Las 25 solicitudes que hizo Uribe Turbay por las amenazas

Uno de los momentos más trágicos de la historia reciente de Colombia fue el 7 de junio de 2025. Aquel sábado, el senador estaba en su campaña y estuvo en el parque Golfito, por los sectores de Modelia, occidente de Bogotá.

En el público había un joven llamado ‘Tianz’, quien sacó una pistola y le disparó a pocos metros. El precandidato estuvo en la UCI de la Fundación Santa Fe hasta el 11 de agosto, cuando murió a pesar de los esfuerzos médicos.

Uribe Turbay realizó 25 solicitudes a la UNP para que se reforzara su esquema de seguridad por las múltiples amenazas. El abogado de la familia, Víctor Mosquera, confirmó en diálogo con Noticias RCN que Rodríguez deberá responder por no brindarle la seguridad adecuada.

¿Pedirán cárcel contra Rodríguez?

Mosquera explicó que el precandidato siempre manifestaba los riesgos que tenía y que corría por ser líder de la oposición: “Existían unos enemigos, los cuales individualizaban y les daban nombres (…) No se daba una evaluación adecuada y se le daba la misma seguridad que se le daba a un senador que hace parte del Gobierno”.

Caso Miguel Uribe Turbay: ‘El Hermano’ fue acusado de coordinar reuniones, rutas y celulares del ataque
RELACIONADO

Caso Miguel Uribe Turbay: ‘El Hermano’ fue acusado de coordinar reuniones, rutas y celulares del ataque

El representante de las víctimas celebró la decisión de la Fiscalía, señalando que es un paso más hacia el esclarecimiento. También recordó que seis de los nueve capturados han firmado preacuerdos e incluso algunos fueron condenados.

Con respecto a una eventual solicitud de medida de aseguramiento contra el director, señaló que no la contempla, aunque espera que la Fiscalía siga por el camino en el que han avanzado las pesquisas.

