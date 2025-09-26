CANAL RCN
Colombia Video

Fiscalía también imputó acceso carnal al hombre que asesinó a la niña de 9 años en Mosquera

El agresor enfrentará cargos por feminicidio agravado y abuso sexual tras el brutal crimen ocurrido en Cundinamarca.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
10:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación confirmó a Noticias RCN que Jhon Alexander Torres Murcia, señalado como el responsable del asesinato de su hijastra de 9 años en Mosquera, Cundinamarca, también será imputado por acceso carnal violento, además de feminicidio agravado.

Hombre que asesinó a su hijastra de nueve años en Mosquera será imputado por homicidio agravado
RELACIONADO

Hombre que asesinó a su hijastra de nueve años en Mosquera será imputado por homicidio agravado

La decisión se tomó tras recopilar pruebas que indicarían que la menor no solo fue atacada brutalmente con arma blanca, sino que también fue víctima de violencia sexual.

El caso ha generado una profunda indignación en la opinión pública, no solo por la sevicia del crimen, sino también porque ocurrió en medio de un contexto de amenazas contra la madre de la niña, quien había intentado terminar la relación con el agresor.

Estado de salud del acusado y avance judicial

Luego del crimen ocurrido el 14 de septiembre en el barrio El Recodo, Torres Murcia intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo con el que habría atacado a la niña, causándose más de diez heridas. Fue trasladado en estado crítico al hospital San Rafael de Facatativá, donde permaneció varios días en cuidados intensivos.

Habló la mamá de la niña asesinada por su padrastro en Mosquera: “Me la arrebataron de una forma que ella no debía”
RELACIONADO

Habló la mamá de la niña asesinada por su padrastro en Mosquera: “Me la arrebataron de una forma que ella no debía”

El director del hospital, Andrés González, informó que el hombre ya fue retirado de ventilación mecánica y respira por sus propios medios, lo que permitió su traslado a una unidad de cuidado intermedio. Con esta recuperación, la justicia podrá avanzar en la legalización de la captura y la imputación de cargos.

Asimismo, el ente informó que el procesado deberá cumplir con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los detalles del crimen y las amenazas previas

De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, el agresor la mantenía bajo constantes amenazas tras la ruptura de la relación. El día del crimen, una discusión terminó en tragedia cuando, tras salir la madre en busca de la Policía, el hombre atacó a la menor con cerca de 49 puñaladas. La hija biológica del acusado presenció la escena.

La madre relató con dolor que jamás imaginó que su expareja llegara a atentar contra la vida de la niña: “A mi hija me la arrebataron de una forma que ella no debía. Esperaba de todo menos esto y que lo hiciera delante de la niña de él”, dijo a Mañana Express del Canal RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Marta

Cayó alias La Bebecita en Guachaca: clave en la red criminal de ‘Los Pachenca’

Barranquilla

Mono es rescatado en extremas condiciones: habría caído en manos de un habitante de calle en Barranquilla

ONU

Delegación colombiana abandonó Asamblea de la ONU en el discurso de Netanyahu

Otras Noticias

Artistas

Cantante de carranga preocupa a sus fans tras someterse a una biopsia por posible cáncer

El Heredero generó preocupación entre sus seguidores al revelar detalles sobre su estado de salud. Esto dijo.

Enfermedades

Los sorprendentes hábitos que podrían generar estreñimiento en las personas

Los especialistas hicieron un listado sobre algunas de las causas que más afectan en el desarrollo de este problema.

América de Cali

¡Escándalo! FIFA sanciona a jugador del América de Cali con un año fuera del fútbol

Universidad Distrital

Inscripciones abiertas en la Universidad Distrital 2026: así puede aplicar con matrícula cero

Venezuela

Diosdado Cabello pidió aplausos para Gustavo Petro por sus críticas a Trump en la ONU