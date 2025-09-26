Fiscalía también imputó acceso carnal al hombre que asesinó a la niña de 9 años en Mosquera

La Fiscalía General de la Nación confirmó a Noticias RCN que Jhon Alexander Torres Murcia, señalado como el responsable del asesinato de su hijastra de 9 años en Mosquera, Cundinamarca, también será imputado por acceso carnal violento, además de feminicidio agravado.

La decisión se tomó tras recopilar pruebas que indicarían que la menor no solo fue atacada brutalmente con arma blanca, sino que también fue víctima de violencia sexual.

El caso ha generado una profunda indignación en la opinión pública, no solo por la sevicia del crimen, sino también porque ocurrió en medio de un contexto de amenazas contra la madre de la niña, quien había intentado terminar la relación con el agresor.

Estado de salud del acusado y avance judicial

Luego del crimen ocurrido el 14 de septiembre en el barrio El Recodo, Torres Murcia intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo con el que habría atacado a la niña, causándose más de diez heridas. Fue trasladado en estado crítico al hospital San Rafael de Facatativá, donde permaneció varios días en cuidados intensivos.

El director del hospital, Andrés González, informó que el hombre ya fue retirado de ventilación mecánica y respira por sus propios medios, lo que permitió su traslado a una unidad de cuidado intermedio. Con esta recuperación, la justicia podrá avanzar en la legalización de la captura y la imputación de cargos.

Asimismo, el ente informó que el procesado deberá cumplir con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los detalles del crimen y las amenazas previas

De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, el agresor la mantenía bajo constantes amenazas tras la ruptura de la relación. El día del crimen, una discusión terminó en tragedia cuando, tras salir la madre en busca de la Policía, el hombre atacó a la menor con cerca de 49 puñaladas. La hija biológica del acusado presenció la escena.

La madre relató con dolor que jamás imaginó que su expareja llegara a atentar contra la vida de la niña: “A mi hija me la arrebataron de una forma que ella no debía. Esperaba de todo menos esto y que lo hiciera delante de la niña de él”, dijo a Mañana Express del Canal RCN.