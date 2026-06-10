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Fondo Milagro para atender a los damnificados por el sismo de 7,4 entra en funcionamiento

En noviembre llegarán al fondo dos billones de pesos adicionales.

Dinero colombiano billetes (1)
FOTO: Diseñado por Magnific

Jorge Leonardo Alzate

octubre 06 de 2026
01:12 p. m.
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En medio del primer encuentro regional, realizado en Pereira, para trazar con las regiones el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, el director del Dapre, Carlos Ríos, anunció que el Fondo Milagro, para atender las necesidades de los damnificados por el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto, ya se encuentra en funcionamiento.

Según Ríos, el Gobierno cuenta con un plan de trabajo y 627.000 millones “que van a estar focalizados en una primera etapa: demolición, remoción de escombros y evaluación de necesidades, porque es necesario identificar en dónde fueron las afectaciones”.

Pero no es todo, “a partir de noviembre”, contarán con “más de dos billones de pesos para la siguiente fase: habilitación de todos los proyectos en fase tres y la reconstrucción de toda la infraestructura en general que resultó afectada con el terremoto”.

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Fiduciaria encargada del Fondo Milagro ya quedó constituida:

Desde el encuentro regional en la capital del departamento de Risaralda, el vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que “desde ayer quedó constituida la fiduciaria del Fondo Milagro, desde mañana arranca a disponer de recursos para atender la tragedia”.

Según Restrepo, el dinero que llegue al fondo será destinado a atender a las familias damnificadas en más de 400 municipios, tras el sismo que, según expertos, ha sido el de mayor potencia de los últimos años en el país.

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Balance de daños sobre el sismo registrado el 10 de agosto:

A dos semanas del sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) advirtió que la emergencia golpeó a 494 municipios en 16 departamentos.

Entonces, el balance sugería que 178.236 viviendas presentaban daños y otras 31.519 quedaron destruidas. Además, 378 centros de salud, 3.726 centros educativos y 435 vías registraban afectaciones.

Un número que pudo haber aumentado desde entonces, debido a que edificios con daños considerables se han venido abajo, como ocurrió, el primero de octubre, en Pereira.

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