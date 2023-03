¿Qué costo tiene viajar en helicóptero en Colombia?

En las últimas semanas se ha generado una importante controversia alrededor del Gobierno Nacional y la vicepresidenta Francia Márquez debido a conocerse algunos videos en los que se puede observar que la vicegobernante llega a su residencia, en Dapa, Valle del Cauca, en helicóptero.

A raíz del medio de transporte que usa Márquez y el cual aseguró fue orden del mandatario Gustavo Petro por temas de seguridad, las críticas para la vicegobernante fueron muchas, por lo que ella misma se defendió en una entrevista con Semana y señaló que lo seguirá haciendo, como cualquier otra vicepresidenta de años anteriores.

"Lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo muy mal, pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido", dijo.

Vuelos en helicóptero en Colombia

Muchos senadores de la oposición revelaron supuestos valores de los vuelos que realizaba diariamente la vicepresidenta en uno de los helicópteros del Gobierno Nacional, pero lo cierto es que éstos varían según los trayectos que se realicen y el modelo de aeronave que se use.

En el país existen algunas empresas que prestan el servicio de alquilar ‘vuelos chárter’ para altos ejecutivos que necesiten movilizarse de manera rápida, segura y sin ningún problema de espera.

De acuerdo con Claudia Tello, country manager de Flapper en el país “no hay precios específicos y fijos para volar en un helicóptero ejecutivo, sino que estos dependen de varios factores que incrementan o bajan el costo de un viaje. Características como las horas de vuelo, el modelo del helicóptero, los destinos y el costo en tierra pueden variar para definir el precio final del servicio”, dijo.

De esta manera, queda claro que dependiendo los trayectos los valores del vuelo pueden aumentar notablemente. “Puede haber aproximaciones de cuánto llegaría a valer un viaje ejecutivo en helicóptero, especialmente por variables como el tiempo de duración o los puntos de destino desde un determinado lugar”, agregó.

Precios de un vuelo en helicóptero

Así las cosas, en Flapz, empresa dedicada a vuelos chárter en el país, señalaron que el precio mínimo de un vuelo sería de dos millones de pesos debido a su trayecto no más de 15 minutos.

Pero así mismo indicaron que un trayecto corto en el departamento de Cundinamarca puede costar hasta 20 millones de pesos en un helicóptero tipo Bell 206 con capacidad para cinco personas. Finalmente manifestaron que las tarifas de los vuelos pueden ir entre 2 y 30 millones de pesos de acuerdo con las necesidades de los clientes.