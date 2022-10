"Si hubo fiesta, me la perdí": Francia Márquez sobre celebración de $52 millones el día de su posesión

En entrevista exclusiva en Noticia RCN, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, habló sobre varios temas con nuestra editora política Maritza Aristizábal.

En sus primeras declaraciones, la vicepresidenta habló sobre la expectativa que ha generado la compra de tres millones hectáreas a los ganaderos.

“Yo celebro que Fedegan haya tomado la decisión de hacer un acuerdo y si eso se logra es una demostración de que en medio de la diferencia se puede construir. Ese dinero saldrá de los impuestos y de la reforma tributaria saldrá una parte, y tendremos que empezar. Si el gremio empresarial sería más sagaz, yo creo que estaría de acuerdo, pero hay empresarios que se niegan al cambio”, aseguró.

Además, sobre el tema de la ‘paz total’, Francia Márquez afirmó que “eso no es una discusión política. Es una necesidad y los que más han padecido el conflicto armado están gritando desesperados: “queremos vivir en paz””, y agregó que “para muchos es impunidad, pero la gente que habla de impunidad es la que vive con privilegios. No vive en la selva y cómo decirle no a la paz en esas comunidades”.

Sin embargo, sobre el caso de Fabiola Rubiano, la persona que la atacó con comentarios racistas durante la protesta frente al Congreso, la vicepresidenta afirmó lo siguiente:

“Cuando se dice eso es que en este país se puede avanzar en la paz, pero no se avanza en deconstruir el racismo. Es decir, el racismo es una cosa inferior al conflicto armado y no. Yo soy una víctima de violencia racial y no se me puede obligar a seguir conciliando”

Ministerio de la Igualdad y la Equidad

En otras declaraciones, Francia Márquez destacó la importancia de la creación de este nuevo ministerio. “Se requiere una restructuración institucional para asumir un desafío enorme que tenemos y es cerrar las brechas de inequidad y desigualdad. Entendiendo que nuestra sociedad es de las más desiguales”.

Los gastos en la fiesta de su posesión

Por último, la vicepresidenta se refirió a la polémica que generó los gastos en la fiesta de la posesión del presidente Gustavo Petro y ella el pasado 7 de agosto.

"Primero es que no hay ninguna fiesta y si hubo, yo me la perdí. El gobierno que está saliendo es el que organiza la posesión".

Además, señaló que "a mí me hablan de unos gastos y yo no creo que a las tres de la tarde que yo me posesioné, a las seis de la tarde yo hubiera tenido facultades para ordenar el gasto".

Se ha hablado de los encargos que se le han asignado a la primera dama en representación de Colombia. Dicen que ahí debería estar Francia Márquez, ¿qué opina?

"No me preocupa en lo absoluto que la primera dama vaya y haga algunas cosas como ir al entierro de la reina Isabel, muy chévere y todo, pero no era algo que a mí me movía. Álvaro Leyva me dijo de eso y le dije que fuera él (…) yo vengo de un pueblo que vivió la esclavitud, el colonialismo impuesto por las coronas europeas que no me honran".

¿Es cierto que la ministra de Minas de cierta forma es cuota suya?

“No, yo no tengo cuotas políticas. No niego que en el ejercicio gobierno le recomendé al presidente algunas personas, lo he hecho, he recomendado a algunas personas: Cecilia López, a la profesora Aurora también, a Patricia, la directora de la Unidad de Víctimas”.

¿En qué está la aspiración de Francia, podría ser candidata en 2026?

"No, yo ahora soy vicepresidenta".