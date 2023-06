Por primera vez, Freddy Burbano se encontró cara a cara con la familia de Karen Molina

El pedido de justicia de la familia Molina Luna no se desvanece con el tiempo. Los padres de Karen, la joven que perdió la vida en el fatídico accidente, señalan a un responsable: Freddy Burbano.

“Él dice que se le dañó la vida. Sí, pero él tiene una vida por delante porque no ha estado preso. Yo no voy a volver a ver a mi hija”, dijo la madre.

En medio del dolor y el vacío que sienten al saber que su hija no volverá, hablaron de quien para ellos sería el responsable de la tragedia, el cantante de música popular, Freddy Burbano.

“Yo le dije a él, usted don Freddy Burbano, fue el que mató a mi hija”, contó Henry Molina.

¿Cómo es la vida de Freddy Burbano tras el fatal accidente?

Frente a lo que desencadenó el lamentable accidente, Freddy Burbano, le dijo a Noticias RCN, con quien habló por primera vez de este caso, que su vida no es la misma desde la madrugada del 9 de julio de 2022.

Hubo muchas noches en las que no dormí. Pasaba las noches orando, llorando. Perdón

Con la voz quebrada, confesó que le pedía a Dios mucha paz y tranquilidad para los papas de Karen. “Eso era en lo que más enfocaba en mis oraciones. Esa tranquilidad de poder pasar este mal momento”.

Pese a la dolorosa situación que toca directamente a la familia Molina, al conductor del taxi y su vida, Burbano quiso dejar un mensaje para todas aquellas personas que van detrás de un volante:

“Si va a tomar, no maneje, entregue las llaves. Las señales de tránsito se hacen para respetarlas. Yo soy una persona muy responsable con esos temas, lastimosamente me pasó esto, pero el mensaje es ese”.

Sobre su círculo más cercano se destapó y se mostró sorprendido por el actuar de personas a quienes consideraba amigos.

Algunos se alejaron, demostraron que no eran amigos. Eran amistades de momento, de paso, pero así es la vida y así funciona el ser humano. Yo creo que en los momentos malos es donde se ve realmente la amistad y los valores de la persona

A lo que se enfrenta Freddy Burbano por el fatal accidente

Pocas horas después del fatal accidente, la Fiscalía le imputó al cantante de música popular el delito de homicidio por la muerte de Karen Molina.

La Fiscalía lo imputa por grado 3 de alcoholemia y exceso de velocidad.

Yefrín Garavito, investigador y director de la UID, explicó que “el grado 3 es el más alto que tiene Medicina Legal para determinar la alcoholemia en una persona. Ahí se reducen los sentidos y no permite que se reaccione bien ante una emergencia o cualquier situación por parte de una persona; por eso es el más castigado por la ley”

Con ayuda del escáner forense de la Unidad de Investigación Criminal, Noticias RCN reconstruyó el momento del accidente, desde todas las perspectivas.

Acorde a la descripción de los hechos y frente a las pruebas de la Fiscalía, el taxi iba a cruzar la carrera 38. En ese punto es impactado por el vehículo de Freddy Burbano. Según el escáner, chocando en la esquina izquierda, provocando que el taxi gire sobre su eje, mientras el carro de Burbano sale expedido 20 metros adelante.

Pueden existir dos hipótesis: una que el vehículo alcanzó a esquivar, o dos, que el vehículo venía por el carril central y el carril izquierdo; por eso golpea solamente la parte trasera izquierda del taxi. Si no hubiera una pared en ese momento pudo haber seguido más adelante

A pesar de las pruebas presentadas en la audiencia, el juez aseguro que la Fiscalía no argumentó bien las razones para enviar a Freddy Burbano a la cárcel por la muerte de Karen. En este momento está en libertad.

Libertad de Freddy Burbano frente a la familia de Karen Molina

“Desde el principio yo siempre juzgué y sigo juzgando cómo va a ir a un fiscal, a una audiencia y no va a llevar no llevar las pruebas de alcoholemia”, cuestionó la madre.

Por otro lado, tras el proceso judicial que enfrenta Burbano, su carrera profesional se vino a pique:

Mi carrera se fracturó bastante, hubo muchos contratos que estuvieron en su momento y los cancelaron por culpa de este inconveniente. Muchos conciertos se fueron al piso

Pero eso no es todo, “los comentarios de la gente. Yo también me he quedado quieto un tiempo para evitar que la gente siga hablando. Como quien dice, hizo el daño y siguió normal, no, mi vida no ha sido normal después de ese 9 de julio.

Como una paradoja, el destino unió trágicamente las vidas de la familia Burbano y Molina Luna, esa noche.

Desde ese entonces jamás se habían encontrado cara a cara. Con miedos profundos, inseguridades, rabia y sed de justicia, 10 meses después esas vidas volvieron a unirse entorno a Karen, para perdonarse y seguir adelante.

“Una vez más yo se lo digo, de verdad yo lo perdoné de corazón. Yo lo que quiero es que de verdad ante Dios se haga justicia porque usted no sabe la falta que me hace mi hija, a mí ni la plata me la va a recuperar”, dijo la madre.

Ambas familias se encontraron y reflexionaron sobre lo que pasó, una catarsis necesaria, después de tanto dolor.

“Si usted no hubiera ido a esa velocidad, no hubiera ido así de borracho, uno no causa un accidente, pero mi hija no se hubiera salido de ese carro”, le increpó la señora Daysi.

Mientras tanto, Freddy Burbano aceptó su error y le pidió perdón a la familia:

Yo si quiero pedirle a usted que me perdone de corazón; a usted, a su esposo y toda su familia

La madre de Karen, frente a lo que ocurrió ese fatídico día le respondió:

Yo lo perdono de corazón, no de boca, pero sí, a veces como persona, como humana, sufro, porque a mí la falta que me hace Karen es enorme.

“Lo encomiendo mucho a Dios y oro porque si él va a estar bien, yo voy a estar bien”, le dijo Daysi.

“Mi Dios me la bendiga. Déjeme darle otro abrazo”.

La vida de Karen no regresará jamás, y el dolor quedará siempre en los corazones sus padres.

El taxista, Carlos Díaz, aún no termina de entender por qué la Fiscalía lo tiene vinculado al proceso.

A pesar del perdón de la familia Freddy Burbano, el cantante está acusado por el delito de homicidio culposo y ha tenido conversaciones con la familia para llegar a un acuerdo que aún no se materializa. Las vidas de estas tres familias jamás volverán a ser las mismas.