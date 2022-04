Freddy Rincón estaba en el asiento del conductor: paramédico

Noticias RCN habló en exclusiva con uno de los paramédicos que atendió al exfutbolista Freddy Rincón minutos después de que la camioneta en la que viajaba chocara contra un bus del MÍO en Cali.

“En ese momento cuando llegamos ya la puerta estaba abierta, la puerta del conductor donde estaba él y al lado había una muchacha ¿qué más había? solamente se activaron los airbags de los lados los laterales”, relató.

Dijo que cuando llegaron no sabían quién era la persona que estaba en el vehículo. “la gente dice saquen a Freddy Rincón, saquen a Freddy Rincón, entonces ahí ya procedemos hacer la extracción del vehículo de la parte del conductor”.

El paramédico contó que el rescate de Rincón duró aproximadamente diez minutos. Le colocaron inmovilizador de cuello y tabla de medio dorso.

Ya tenía varias complicaciones como trauma de tórax cerrado, trauma craneoencefálico

Según el testimonio, también hecho ante la Fiscalía tres días después del accidente, en el asiento del pasajero había una mujer inconsciente.

“En el momento en que abordamos el vehículo ella está inconsciente, ya a los segundos después de estar haciendo extracción de Freddy ella reacciona (…) abre los ojos, pero está callada todavía no entra como en sí”.

También señaló que cuando estaba haciendo el rescate no sintió olor a licor al exfutbolista “ni en el carro se sentía o se veían botellas en algún momento”.

¿Movieron a Freddy Rincón de asiento?

El paramédico dijo que siete personas ayudaron a sacar a rincón del carro y se refirió a algunas versiones de que pudo a ver sido movido de asiento.

“No, la verdad no porque él era muy grande y pesado, y no creo que en ese momento y así como estaba acomodando, no creo que lo hayan colocado así por así”.

Este relato y el de varios paramédicos más que estuvieron en el lugar, están en poder de la Fiscalía, que tendrá la última palabra sobre lo que realmente ocurrió.

Fiscalía confirma que Freddy Rincón conducía la camioneta

El fiscal general Francisco Barbosa aseguró en la noche del miércoles que el exfutbolista de la Selección Colombia conducía el vehículo en el que se accidentó el 11 de abril en la Calle Quinta de Cali.

"El vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él. A esta conclusión se llegó soportada en los forenses de Medicina Legal, en los estudios técnicos y corroborada con los testigos que se encontraban dentro del vehículo", dijo el funcionario.