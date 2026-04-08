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VIDEO: Fuerte vendaval dejó más de 400 viviendas afectadas en el Atlántico

Según el reporte, la emergencia comenzó con una granizada inusual seguida de fuertes vientos que causaron los principales daños.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
11:31 a. m.
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En las recientes horas, un vendaval inesperado golpeó el municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico, dejando un saldo preliminar de 450 viviendas afectadas en 10 barrios.

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Grave vendaval dejó fuertes afectaciones en el Atlántico

El fenómeno natural tomó por sorpresa a los habitantes. Esto, luego de que durante el día se registraran temperaturas extremas de 33 grados centígrados con sensación térmica de 37 grados.

Según el reporte, la emergencia comenzó con una granizada inusual seguida de fuertes vientos que causaron los principales daños.

La zona afectada se encuentra aproximadamente a 45 minutos desde Barranquilla, tomando la vía al mar que conduce a Cartagena.

Hasta el momento se conoce que los daños materiales incluyen árboles caídos, postes eléctricos derribados y numerosas viviendas que perdieron completamente sus techos.

Versiones de los ciudadanos afectados señalaron que las casas quedaron sin una sola lámina y que varios árboles fueron derribados por la fuerza del viento.

Incluso algunos motocarros y otros vehículos resultaron dañados por escombros y ramas caídas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Por el momento, los organismos de socorro continúan trabajando en la zona para evaluar la magnitud de los daños. Una delegación de la Gobernación del Departamento, encabezada por el funcionario Pedro Lemus, se desplazó al municipio para coordinar la respuesta institucional y atender a las familias afectadas.

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Las autoridades locales continúan realizando el censo de viviendas dañadas y evaluando las necesidades de las familias afectadas para coordinar la entrega de ayuda humanitaria y materiales para la reconstrucción de las casas que perdieron sus techos.

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