Más de 150 familias damnificadas en Lebrija por las lluvias en Santander

Santander enfrenta una grave emergencia producto de las intensas lluvias registradas desde mediados de semana.

Municipios como Lebrija, Girón y San Vicente reportan afectaciones significativas en vías terciarias, sistemas de alcantarillado y viviendas, dejando incomunicadas a varias comunidades rurales.

Lebrija y Girón, los más golpeados

En Lebrija, el panorama es crítico. “Tenemos más de 150 familias damnificadas por este hecho”, señaló Eduard Jesús Sánchez Ariza, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.

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Además del colapso del acueducto urbano, se reportan pérdidas en cultivos del sector rural. En Girón, se contabilizan al menos “130 familias afectadas” y daños en un acueducto rural de la vereda Parroquia, sumados al colapso del alcantarillado.

Sánchez explicó que desde la entidad se adelantan recorridos en las zonas más golpeadas y destacó la articulación con entidades de socorro, el Ejército Nacional, la Cruz Roja y la Defensa Civil.

“Estamos disponiendo maquinaria amarilla para recuperar la movilidad en las zonas rurales y carrotanques para abastecer de agua a las familias cuyos acueductos resultaron afectados”, indicó.

Vías cerradas y recomendaciones para viajeros

Las lluvias también han generado cierres en corredores viales estratégicos. “En este momento tenemos una afectación que es el cierre de la vía de Carmen de Chucurí hacia San Vicente”, precisó el funcionario, quien agregó que se trabaja para habilitar el paso lo más pronto posible.

El tramo Bucaramanga–Barrancabermeja también ha presentado caída de rocas y deslizamientos, aunque los concesionarios viales avanzan en su atención.