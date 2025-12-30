CANAL RCN
Colombia Video

Fuerzas Militares invertirán un billón de pesos en sistemas antidrones en el 2026

El general Hugo López, nuevo comandante de las Fuerzas Militares, anunció la inversión tras registrarse 58 muertos y 300 heridos por ataques con drones.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
04:03 p. m.
Las Fuerzas Militares enfrentan uno de sus mayores desafíos tecnológicos en la lucha contra grupos criminales que han incorporado drones como arma ofensiva.

El general Hugo López, recién nombrado comandante de las Fuerzas Militares, anunció una inversión sin precedentes de un billón de pesos para 2026 destinada a sistemas antidrones, en respuesta a una amenaza que ha dejado decenas de víctimas entre los uniformados.

En sus declaraciones, el alto oficial reveló que actualmente cuentan con aproximadamente 1.500 equipos antidrones distribuidos estratégicamente en el territorio nacional.

“Ya tenemos más o menos unos 1.500 equipos que están distribuidos en todo el territorio nacional, fortaleciendo unidades estratégicas, operacionales y tácticas", afirmó el general López.

La magnitud del problema se refleja en las cifras oficiales: a la fecha se han registrado 58 muertos y más de 300 heridos en la Fuerza Pública por causa de ataques con drones.

Esta situación fue reconocida públicamente por el presidente durante la ceremonia de nombramiento de la nueva cúpula militar, quien admitió que el sector defensa no ha tenido la capacidad suficiente para responder a estas amenazas.

El comandante López manifestó estar consciente de que la tecnología y los sistemas están en constante evolución, lo que obliga a las fuerzas militares a adaptarse continuamente.

“Hay que cambiar las frecuencias, hay que cambiar las posiciones de los antidrones, de los equipos, y de esa manera lo estamos logrando”, explicó el oficial.
La inversión proyectada para 2026 representa un esfuerzo significativo del Gobierno colombiano por equipar a sus fuerzas armadas con tecnología de punta.

Los sistemas antidrones se han convertido en una prioridad dentro de la estrategia de seguridad nacional, especialmente considerando que los grupos criminales han demostrado capacidad para adquirir y operar tecnología no tripulada con fines ofensivos.

