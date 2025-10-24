Galán solicitó al presidente Petro que manifestaciones de este viernes sean pacificas

En la tarde del viernes, 24 de octubre, Bogotá se enfrentará nuevamente a manifestaciones convocadas por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Se espera que los simpatizantes del “Gobierno del cambio” se reúnan sobre las 4:00 de la tarde, en respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente, a la que el mandatario se refirió el martes: “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”.

Además, la jornada se realizaría en rechazo a las declaraciones del presidente Trump sobre Petro y su supuesta relación con el narcotráfico y el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá con el que el expresidente Álvaro Uribe fue absuelto por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Alcalde Galán advirtió que garantizará la movilidad en la ciudad:

A primera hora del viernes, a través de su perfil en la plataforma X, el alcalde Galán dijo que garantizara el desarrollo de las manifestaciones, pero también la movilidad de los ciudadanos que se nieguen a participar:

“Esta tarde, Bogotá será el escenario de una manifestación convocada por el presidente de la República, Gustavo Petro. La manifestación es un derecho en democracia y todos estamos obligados a garantizar que se pueda desarrollar, pero sin violencia, destrucción, bloqueos o vandalismo, como, lamentablemente, ha ocurrido en las últimas semanas”.

Las últimas manifestaciones han generado hechos de violencia contra la infraestructura de la ciudad y los funcionarios de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

En palabras de Galán es la razón por la que “muchos habitantes de Bogotá están cansados de las protestas que terminan en hechos violentos, que son causados por algunos de los que participan en esas manifestaciones y afectan a millones de personas”.

Galán hizo una petición especial a Petro ¿De qué se trata?

El alcalde solicitó, además, al presidente que, al ser quien convoca las manifestaciones del viernes, invite a sus seguidores a evitar actos de violencia y vandalismo que afecten a los bogotanos en su regreso a casa:

“Hoy, como siempre, en Bogotá vamos a garantizar los derechos de quienes deciden manifestarse, pero también de quienes deciden no hacerlo. Por eso, quiero hacer un llamado al presidente Gustavo Petro. Presidente, al ser usted quien convoca esta manifestación, pídale a la gente, a los que van a salir a las calles y a la Plaza de Bolívar, que se comprometan a manifestarse sin violencia, sin destrucción y sin vandalismo”.

El alcalde advirtió que el distrito, dentro de sus competencias, va “a ordenarle a la Fuerza Pública que, cuando se agote el diálogo, y haya hechos violentos o vandálicos, actúen o intervengan para recuperar el orden en la ciudad”.

Decisión que pidió a Petro respaldar: “Le pido al presidente que, como comandante de las Fuerzas Armadas, respalde la labor de la Fuera Pública y garantice que puedan cumplir con su función de mantener el orden público en Bogotá y en todo el territorio nacional”.