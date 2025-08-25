Las palabras de despedida del general Triana durante el homenaje a los 13 policías asesinados en Amalfi

El domingo 24 de agosto, familiares y uniformados de la Policía Nacional rindieron un homenaje en la base aérea de CATAM a los 13 policías asesinados en el ataque con explosivos a un helicóptero el pasado jueves 21 de agosto en Amalfi, Antioquia.

Durante el sepelio del capitán Francisco Javier Merchán Granados, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, destacó la trayectoria de los uniformados que perdieron su vida en medio de una operación de erradicación de cultivos ilícitos que se desarrollaba en la zona.

El capitán Merchán también fue recordado por su labor como esposo, hijo, hermano y padre de dos hijas, quienes lo llamaban ‘Pachito’ dentro de su núcleo familiar.

“Difícil de entender que existan hombres tan desalmados que condenen a la orfandad a Gabrielita, una bebé de escasos siete meses, y a Luciana, de tan solo 10 años, mientras ellos celebran, agazapados entre la maleza, el haber segado la vida de 13 ejemplares seres humanos”, expresó el capitán Triana en el homenaje.

El capitán Merchán falleció a sus 35 años tras el ataque con explosivos en Amalfi

En su discurso también envió un mensaje de solidaridad a los padres del capitán Francisco Javier Merchán.

“Esta es una tarde invadida por el dolor para la señora Martha y don José, padres que jamás debieron experimentar ese profundo dolor que genera la irreparable pérdida de un hijo de apenas 35 años, un hombre bueno que dedicó casi la mitad de su existencia a servirle a la patria”, dijo el mayor general, quien destacó la labor de Merchán en el Departamento de Policía Caldas y en la Metropolitana de Manizales, donde se destacó como piloto.

Según el general Triana, el capitán Merchán convirtió el helicóptero Black Hawk PNC-0634 en su segundo hogar, en donde “combatió desde el aire, con extrema valentía, a los criminales y ofrendó su vida auxiliando a sus compañeros atacados por asesinos que se lucran de la droga” y prestó sus servicios a la Policía Nacional durante 1.982 horas de vuelo.

Las exequias del capitán Francisco Javier Merchán

Este lunes 25 de agosto, las exequias del capitán Francisco Javier Merchán se desarrollarán en el municipio de Mongua, Boyacá. La celebración litúrgica será a las 2:00 de la tarde en el Parque principal y luego le rendirán el último adiós en el cementerio municipal.