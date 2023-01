Caso Odebrecht: Germán Córdoba se defiende y dice que cuidará su permanencia en la dirección del partido Cambio Radical

Luego de ser llamado por la Fiscalía General de la Nación a imputación de cargos por supuestas irregularidades relacionadas con el proyecto Ruta del Sol III, el director del partido Cambio Radical, Germán Córdoba Ordóñez, emitió un comunicado en el que aseguró que no está siendo investigado por el escándalo de Odebrecht y que además no se adjudicó la construcción del puente de Plato, Magdalena.

A través del comunicado, Córdoba Ordóñez puntualizó que hasta la fecha no ha sido notificado por la Fiscalía General de la Nación sobre la apertura de la investigación por presunta celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares. “En cuanto al Contrato de Concesión No. 007 de 2010 -Ruta del Sol- cabe aclarar que este no corresponde a Odebrecht, dicho contrato fue suscrito con Yuma Concesionaria S.A, conformada por Impregilo, Conalvias y Bancolombia”, señaló.

Asimismo, rectificó que el Contrato de Concesión No. 007 de 2010 firmado el 4 de agosto de 2010 en el punto 3.3 establece que no hace parte del alcance del contrato la construcción del puente sobre el río Magdalena en la nueva calzada a la altura del municipio de Plato, Magdalena. Precisó que el 15 de septiembre de 2014 el concesionario le manifestó a la ANI su interés por adelantar las obras.

“El 4 de noviembre de 2014 el cargo como Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, y en el informe de entrega del vicepresidente saliente fui puesto al tanto sobre la problemática existente ante la falta de dicho puente”, destacó Córdoba Ordoñez, quien precisó que el 6 de mayo de 2015 recibió por parte de la interventoría del contrato un concepto favorable para la suscripción del otrosí No. 5 el cual señala que la construcción del puente de adjudicaría por licitación, con lo cual se cerró la posibilidad de otorgar dicha construcción de manera directa.

Siguiendo con sus argumentos, el director del partido Cambio Radical acotó que el 21 de julio de 2015, tras surtir todos los trámites y obtener la aprobación del Comité de Contratación de la entidad, suscribió con Yuma Concesionaria S.A el otrosí No.5 al Contrato de Concesión No.007 de 2010, con el cual se le ordena al contratista adelantar los diseños del Puente Plato. Este incluía solo diseños y licencias del puente, más no adicionaba ningún recurso económico al contrato; por el contrario, se ordenó que con los recursos existentes se realizaran los diseños necesarios.

“Las concesiones que estuvieron bajo mi cargo eran las más antiguas y las que presentaban mayores dificultades. Por ejemplo, a Carlos Collins le quitamos la concesión por graves incumplimientos en la ejecución del contrato de la Autopista Bogotá-Girardot. Bajo mi gestión el Estado ganó todos los Tribunales de Arbitramiento relacionados con concesiones que presentaban irregularidades. Le ahorré billones de pesos a la Nación que no perdió ni un solo Tribunal bajo mi responsabilidad”, explicó.

Por último, anotó que durante todo el tiempo en que fue funcionario público nunca ha estado inmerso en este tipo de investigaciones. “Quienes me conocen saben que soy una persona que obra siempre con honestidad, transparencia, con delicadeza y con absoluto respeto por lo público”, dijo. Asimismo, informó que solicitó al Comité de Ética de Cambio Radical lo investigue por los hechos en referencia; y una vez sea notificado formalmente por parte de la Fiscalía General de la Nación, pondrá a consideración de las directivas del Partido su permanencia como Director de la colectividad.

Cabe recordar que por todo este escándalo en el que la Fiscalía General de la Nación reveló una lista de nueve exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, (ANI), que serán imputados, también apareció el de Margarita Montilla Herrera, quien fungía como subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en el gobierno de Gustavo Petro. Luego de esto, el pasado 10 de enero a través de una misiva, la funcionaria presentó su renuncia y en esta aseguró que tiene la conciencia tranquila y que dimite para asumir su defensa.