“La gente entendió que tiene derecho a escoger”: Germán Navas Talero sobre llegada de Petro a la Presidencia

Por primera vez, con el triunfo de Gustavo Petro, Colombia ve llegar a un líder de izquierda al poder, con un resultado histórico de más de 11 millones de votos y una posesión sin precedentes, que busca congregar a cerca de 100.000 personas.

Esta vez, en Noticias RCN, hablamos con el excongresista y uno de los líderes de izquierda más reconocidos, Germán Navas Talero, cercano al presidente Gustavo Petro, compañero de bancada durante varios años y un hombre creyente del cambio que propone este sector político.

En entrevista, Navas dio su visión de lo que ha sido el largo camino de la izquierda para llegar al poder en Colombia, las implicaciones de que Petro sea presidente, las expectativas de su movimiento sobre el nuevo Gobierno, los retos del nuevo mandatario y el cambio de mentalidad en el país que, según su percepción, motivó el triunfo de su compañero y amigo político.

Noticiasrcn.com: ¿Cómo describiría el camino recorrido por la izquierda en Colombia hasta hoy?

J.N.T.: Ha sido un camino largo y tortuoso, porque la izquierda no aparece ayer en el mundo, la izquierda aparece en el mundo con la Revolución Francesa cuando a ese lado se hacen los que defendían los derechos del pueblo y a la derecha los que defendían al rey. Aquí en Colombia la idea siempre ha existido, pero este es un pueblo mentalmente conservador y la prueba está en que no fuimos capaces, ni siquiera de pedir que se fuera el rey. Aquí decíamos: “queremos al rey gobernando acá”, esa era nuestra libertad.

Entonces es una cuestión de mentalidad, las cosas han venido cambiando, ha habido algunos gritos de izquierda sin definirse como tal. Cuando aparece Gaitán se define un poquito más la noción de izquierda y los derechos del pueblo, sin embargo, fíjense lo que le pasó. Pero ha venido marchando lentamente, ya por lo menos consiguió un punto de arranque y tendrá un dirigente visible como es el caso de Gustavo Petro, ese es el primer intento que hace la izquierda.

La izquierda es difícil de unir, porque el interés es intelectual normalmente, mientras que el de la derecha es económico. Lo de ahora es un cambio de mentalidad, que ojalá esto nos sirva para que cambiemos la concepción que tenemos de país.

Noticiasrcn.com: ¿Qué representa para el país la llegada de un líder de izquierda al país?

J.N.T.: El cambio es bastante notorio, puede ser un cambio que tiende a organizar las cosas. Aquí siempre la oligarquía, como decía Gaitán, ha tenido el poder; al pueblo se le usa para que vote, más no para que elija. En este caso el pueblo sí eligió, la gente entendió que tiene derecho a escoger entre lo que implica la izquierda que es Gustavo Petro, y lo que indica la derecha que son los otros candidatos. Eso indica que eso es una concepción distinta, que estamos comenzando a pensar, que estamos comenzando a aprender a leer.

Noticiasrcn.com: ¿Qué cambió en Colombia o en el discurso de Petro, que lo hizo llegar a la Presidencia en su tercer intento?

J.N.T.: El discurso de Gustavo sigue siendo el mismo, lo que cambió fue que la gente se hartó del maltrato de la derecha. Este presidente, el último que tenemos, es un presidente que no ejerció, que permitió desmanes, falsos positivos y más sangre. Eso saturó a la gente, la aburrió de tanta sangre.

Cuando la gente comienza a ver cómo el mundo está cambiando, hace un alto y siente que también puede cambiar. Estas frecuentes marchas y las protestas por el pésimo Gobierno de Duque, abrieron la puerta para que la gente consultara, pensara y comenzara a escoger por sí misma.

Noticiasrcn.com: ¿Qué expectativas tiene el movimiento de izquierda sobre el Gobierno Petro?

J.N.T.: Estoy esperando, después de tantos años, que se pueda hacer un giro a la izquierda, que se pueda aumentar el derecho a la educación que siempre ha sido escrito pero nunca llevado a la realidad; que se cumpla el derecho a la a la salud y a la igualdad, eso es lo que queremos nosotros, que esos derechos que están escritos se cumplan.

Noticiasrcn.com: ¿Cuál será su rol, tanto político como ciudadano, durante los próximos cuatro años?

J.N.T.: Yo no soy compinche de nadie. Yo soy un hombre de ideas, no un hombre de puestos. Yo voté por Gustavo Petro, le colaboré y todo, pero yo no ando detrás de él, ni lo estoy buscando, ni le estoy pidiendo. Si en algún momento necesita mi colaboración para algo, que cuente conmigo, pero no seré yo la persona que haga vida para lagartear nada; no lo he hecho nunca en mi vida, no lo hice durante 24 años que estuve en la Cámara y no lo voy a hacer ahora.

Voy a colaborarle a este gobierno porque me parece que las propuestas de Gustavo valen la pena para ayudarle. Desde afuera se puede ayudar perfectamente al Gobierno.

Noticiasrcn.com: Usted ha sido compañero de Gustavo Petro, ¿cómo lo describe?

J.N.T.: Petro es un hombre muy inteligente, lo digo porque tuve la oportunidad de ser compañero de fórmula de él. En una época él estuvo haciendo Senado, yo hice Cámara y fui compañero de bancada de él. Es un hombre muy frío, muy sereno, muy bien puesto en su lugar, de manera que las relaciones con los demás países no van a ser fruto de la improvisación del corazón, sino las necesidades económicas de determinado momento.

Gustavo no sale a despotricar de todo el mundo, él dice las cosas cuando hay que decirlas, pero hay que ver que ni siquiera se exalta, eso demuestra que es un nombre sensato y cerebral.

Noticiasrcn.com: ¿Cuál va a ser el reto más grande de Petro en la Presidencia?

J.N.T.: Bueno, ahorita hay un reto grande y es el problema económico, hay que ver cómo se equilibra la economía frente a este estatismo que ha surgido en los últimos años, especialmente por el conflicto - oriente occidente, eso ha puesto las cosas a hervir y Gustavo tiene que manejarlo bien, porque nuestras relaciones con el mundo entero deben ser favorables.

Si nosotros nos sectorizamos, entramos al conflicto. Nosotros debemos hacer una política general, relaciones con todo el mundo, no sectorizar nuestras enemistades. Hay que dejar de pelear con Venezuela, Colombia nunca ha tenido paz.

Nos gusta la pelea, nos gusta el conflicto; no nos gusta la libertad, no nos gusta la amistad, Colombia nunca ha sabido ser amigo de nadie, salvo en el caso norteamericano que hemos estado de rodillas.

Noticiasrcn.com: ¿Cree que realmente es posible lograr una paz total en el país y cómo llegar a ella sin que sea vista como un indulto?

J.N.T.: Lo que hay que hacer es buscar las causas que han dado lugar al conflicto, y ver cómo hacerlas desaparecer y cómo entrar a negociar con el perturbador.

Pero es que no podemos seguir odiando a todo el mundo, es que el colombiano odia a todo el mundo, antes se odiaban liberales y conservadores y fue una guerra durante mucho tiempo. Ahora se debe buscar que haya justicia medida, pero que se busque un bien más grande, que es el de la Paz.

Llevamos 200 años matándonos entre nosotros y ya es tiempo de que miremos las causas que dieron lugar a ese desarraigo y las compongamos, que haya una justicia proporcional a las necesidades del país y a la falta cometida.

Noticiasrcn.com: ¿Cómo recibió los encuentros de Petro con los líderes de los demás sectores políticos?

J.N.T.: Yo lo veo como un deseo de Gustavo de dialogar y punto. A veces los colombianos miramos todo por el lado malo, pero nos cuesta ver un gesto de buena voluntad y apreciarlo. Todo nos parece malo cuando viene del otro lado.

Noticiasrcn.com: ¿Qué opina de los conflictos al interior de la izquierda o del ‘petrismo’?

J.N.T.: Son opiniones personales que dan personas que no son iguales, es que la izquierda está compuesta de muchos factores. El izquierdista piensa, el de la derecha no.

Usted le dice a un conservador que haga algo y lo hace porque le mandaron, en cambio el de izquierda comienza a cuestionar el porqué. Por eso es que hay tanta discusiones, porque la izquierda siempre piensa.