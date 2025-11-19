CANAL RCN
Colombia

Giovanny Ayala le respondió a quienes cuestionaron la veracidad del secuestro de su hijo

El artista respondió a unas declaraciones en donde se ponía en duda la información sobre el secuestro de su hijo Miguel en el Cauca.

Miguel Ayala y Giovanny Ayala
FOTO: Miguel Ayala - IG

noviembre 19 de 2025
04:18 p. m.
Giovanny Ayala y su familia pasan horas de incertidumbre luego de que las autoridades confirmaran que su hijo, Miguel Ayala, fue secuestrado junto a su manager en la noche de este 18 de noviembre, al parecer, por miembros de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en Cajibío, Cauca.

El cantante pidió respeto en un comunicado compartido en sus redes sociales, pero también respondió a unas declaraciones en donde se cuestionó la veracidad de lo sucedido y se hicieron bromas al respecto. A pesar de que se aclararon los hechos, Ayala dejó su comentario en redes sociales.

¿A quién le respondió Giovanny Ayala?

La noticia sobre el secuestro de Miguel Ayala fue informada en el programa radial 'Los Impresentables' de Los 40 Colombia, pero el locutor Felipe Flórez cuestionó la veracidad de los hechos, asegurando que no le iba a creer a este artista.

Yo a Giovanny Ayala no le creo absolutamente nada. Desde que se puso a jugar en Colombia con el tema de la violencia, que se había dado puño para luego lanzar una canción. Hasta que la Policía no dé el reporte oficial de que el man está desaparecido, yo no le voy a creer.

Posteriormente, su compañero Roberto Cardona le indicó que las autoridades ya habían verificado los hechos, entregando el contexto completo de la noticia. Flórez expresó con tono sarcástico que se disculpaba con el cantante. "Acá siempre le creímos".

Giovanny Ayala respondió ante las polémicas declaraciones

Ayala reaccionó en los comentarios y envió un contundente mensaje, pidiendo respeto. "Me parece una falta de respeto, que ustedes con el profesionalismo que tienen se burlen del dolor ajeno".

Valentina Ayala, hija del cantante, se unió a los cuestionamientos. "No puedo creer la ineptitud, la falta de empatía, falta de profesionalismo que hay en este medio con estas personas. Ojalá nunca en la vida tengan que pasar por situaciones así y que personas externas se burlen de este dolor".

La publicación fue borrada y de momento ni Flórez ni los otros locutores que hicieron comentarios en tono de burla, se han pronunciado el respecto.

