Gloria Arizabaleta asume caso contra Petro en medio de señalamientos por tráfico de influencias

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes vuelve a estar en el centro del debate político.

RELACIONADO JP Hernández alista demanda contra inscripción de candidatos de Colombia Humana en el Pacto Histórico

Esta vez, por la designación de Gloria Arizabaleta como encargada de la investigación contra el presidente Gustavo Petro, tras una denuncia presentada por el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes.

El caso gira en torno a presuntas omisiones del mandatario, como no haber vetado la venta de carbón a Israel. La polémica se intensifica por el vínculo personal de Arizabaleta con Roy Barreras, uno de los principales contradictores políticos de Reyes, y a quien este último también ha señalado por supuesto tráfico de influencias en la Dian.

Demanda contra el Pacto Histórico genera incertidumbre entre aspirantes al Congreso

En paralelo, el Pacto Histórico enfrenta otro frente jurídico. La senadora Paloma Valencia demandó al Consejo Nacional Electoral por haber otorgado la personería jurídica a la coalición, argumentando que varios de los partidos que la integran están inmersos en procesos administrativos y disciplinarios. La acción judicial genera incertidumbre entre los aspirantes al Congreso por esa colectividad en 2026.

Palacios y Pinzón activan sus movimientos políticos

En el terreno electoral, el exministro del Interior Daniel Palacios anunció desde Leticia que su movimiento “Rescatemos a Colombia” alcanzó el millón de firmas. Por su parte, Juan Carlos Pinzón, avalado por el partido Verde Oxígeno, recorrió la Macarena junto a Ingrid Betancourt en el marco de su campaña.

Mientras tanto, el excontralor Felipe Córdoba lanzó una miniserie en la que revela detalles inéditos sobre casos como Hidroituango, incluyendo amenazas, bienes de lujo y presuntas irregularidades.

Por su parte, la gira del presidente Petro por países árabes también generó controversia. El mandatario afirmó haber conseguido un certificado para la venta de café colombiano en esa región, lo cual fue desmentido por la Federación Nacional de Cafeteros, que aclaró que el grano ya tenía acceso a ese mercado desde hace años.

Además, algunos sectores cuestionaron la coherencia entre el discurso ambientalista del presidente y su visita a países con economías altamente dependientes del petróleo.