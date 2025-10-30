CANAL RCN
Colombia Video

JP Hernández alista demanda contra inscripción de candidatos de Colombia Humana en el Pacto Histórico

Según el senador, el CNE no ha autorizado formalmente la fusión entre ambas fuerzas.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
09:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La coalición del Pacto Histórico despejó una de sus principales incógnitas al confirmar que la exministra Carolina Corcho será la cabeza de lista para las próximas elecciones.

Esto dijeron Carolina Corcho e Iván Cepeda tras votar en las consultas del domingo
RELACIONADO

Esto dijeron Carolina Corcho e Iván Cepeda tras votar en las consultas del domingo

Sin embargo, la definición de liderazgo no ha resuelto del todo el panorama interno, pues nuevas tensiones emergen en torno a la legalidad de la inscripción de candidatos de Colombia Humana dentro de la misma coalición.

El senador JP Hernández anunció que prepara una demanda, argumentando que los aspirantes de Colombia Humana no podrían ser incluidos en la lista del Pacto Histórico.

Según él, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha autorizado formalmente la fusión entre ambas fuerzas, y de incluirse, se superaría el umbral del 15% de participación permitido por la ley para coaliciones.

Iván Cepeda, ganador de la consulta interna del Pacto Histórico
RELACIONADO

Iván Cepeda, ganador de la consulta interna del Pacto Histórico

Candidaturas en riesgo por conflicto jurídico en el Pacto Histórico

Este escenario pone en riesgo la candidatura de figuras como Wally, Fernan Silva, Esmeralda Hernández, Alex Flores, Isabel Zuleta y Agmeth Escaf, quienes quedarían por fuera si no se resuelve el conflicto jurídico. Voceros del Pacto Histórico indicaron que están a la espera de la aprobación oficial del CNE, lo que permitiría la inscripción sin contratiempos.

“Interpondremos recurso de casación”: Iván Cepeda tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Álvaro Uribe
RELACIONADO

“Interpondremos recurso de casación”: Iván Cepeda tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Álvaro Uribe

Además, sostienen que el Pacto Histórico se constituye como un partido nuevo, lo que, según su interpretación, lo eximiría del límite del 15%. A pesar de ello, persiste la incertidumbre jurídica que podría afectar la conformación definitiva de la lista.

Panorama electoral en Magdalena tras salida de Rafael Martínez

El próximo 23 de noviembre se celebrarán elecciones para elegir gobernador en el departamento de Magdalena, luego de que el Consejo de Estado apartara del cargo a Rafael Martínez por incurrir en doble militancia. La contienda se perfila como una disputa entre fuerzas tradicionales y nuevas apuestas políticas.

Entre los aspirantes se encuentra María Margarita Guerra, quien renunció a su curul en la Asamblea y es identificada como parte del caicedismo. También figura Rafael Noya, vinculado inicialmente a ese mismo movimiento, aunque él asegura haberse distanciado y representar una fuerza independiente. No obstante, diversas voces lo señalan como el candidato del petrismo.

Por otro lado, se inscribió Luis Santana, representante del movimiento Dignidad y Compromiso, y el exconcejal Miguel Elmuno Martínez, quien ha optado por una campaña disruptiva, alejada de las estructuras políticas tradicionales de la región. Cabe destacar que Elmuno fue uno de los impulsores de la demanda que dejó fuera a Rafael Martínez, lo que añade un componente simbólico a su candidatura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Alcalde de Bogotá mantiene restricciones para motocicletas el fin de semana de Halloween

Ejército Nacional

Corte ordena al Ejército reconocer la categoría “no binario” en la libreta militar

Instituto de Protección y Bienestar Animal

"Fractura de costilla y dolor en la columna": estos son los resultados médicos de Samantha

Otras Noticias

Artistas

“Es difícil”: Daddy Yankee desmiente rumores y revela detalles de su situación sentimental

El puertorriqueño rompió el silencio y aclaró las amplias dudas sobre su situación amorosa actual.

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 30 de octubre de 2025

Revise los resultados oficiales de las loterías de Bogotá y Quindío del sorteo del 30 de octubre de 2025. Conozca aquí los números ganadores del premio mayor y premios secos.

Estados Unidos

Bernie Moreno pidió a Estados Unidos designar como terroristas a tres organizaciones criminales colombianas

Copa BetPlay

Dimayor confirma horarios y fechas de las semifinales (ida) de Copa BetPlay 2025

Enfermedades

Detección temprana del cáncer de mama: una decisión que lo cambia todo