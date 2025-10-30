JP Hernández alista demanda contra inscripción de candidatos de Colombia Humana en el Pacto Histórico

La coalición del Pacto Histórico despejó una de sus principales incógnitas al confirmar que la exministra Carolina Corcho será la cabeza de lista para las próximas elecciones.

Sin embargo, la definición de liderazgo no ha resuelto del todo el panorama interno, pues nuevas tensiones emergen en torno a la legalidad de la inscripción de candidatos de Colombia Humana dentro de la misma coalición.

El senador JP Hernández anunció que prepara una demanda, argumentando que los aspirantes de Colombia Humana no podrían ser incluidos en la lista del Pacto Histórico.

Según él, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha autorizado formalmente la fusión entre ambas fuerzas, y de incluirse, se superaría el umbral del 15% de participación permitido por la ley para coaliciones.

Candidaturas en riesgo por conflicto jurídico en el Pacto Histórico

Este escenario pone en riesgo la candidatura de figuras como Wally, Fernan Silva, Esmeralda Hernández, Alex Flores, Isabel Zuleta y Agmeth Escaf, quienes quedarían por fuera si no se resuelve el conflicto jurídico. Voceros del Pacto Histórico indicaron que están a la espera de la aprobación oficial del CNE, lo que permitiría la inscripción sin contratiempos.

Además, sostienen que el Pacto Histórico se constituye como un partido nuevo, lo que, según su interpretación, lo eximiría del límite del 15%. A pesar de ello, persiste la incertidumbre jurídica que podría afectar la conformación definitiva de la lista.

Panorama electoral en Magdalena tras salida de Rafael Martínez

El próximo 23 de noviembre se celebrarán elecciones para elegir gobernador en el departamento de Magdalena, luego de que el Consejo de Estado apartara del cargo a Rafael Martínez por incurrir en doble militancia. La contienda se perfila como una disputa entre fuerzas tradicionales y nuevas apuestas políticas.

Entre los aspirantes se encuentra María Margarita Guerra, quien renunció a su curul en la Asamblea y es identificada como parte del caicedismo. También figura Rafael Noya, vinculado inicialmente a ese mismo movimiento, aunque él asegura haberse distanciado y representar una fuerza independiente. No obstante, diversas voces lo señalan como el candidato del petrismo.

Por otro lado, se inscribió Luis Santana, representante del movimiento Dignidad y Compromiso, y el exconcejal Miguel Elmuno Martínez, quien ha optado por una campaña disruptiva, alejada de las estructuras políticas tradicionales de la región. Cabe destacar que Elmuno fue uno de los impulsores de la demanda que dejó fuera a Rafael Martínez, lo que añade un componente simbólico a su candidatura.