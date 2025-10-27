CANAL RCN
“No es competencia de la Registraduría”: Penagos sobre inscripción por firmas de Daniel Quintero

Penagos reiteró que solo el Consejo Nacional Electoral decide si una persona puede recoger firmas o postularse en 2026.

Foto: Registraduría

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
03:15 p. m.
El registrador nacional Hernán Penagos Giraldo aclaró este lunes que las consultas en Colombia, según la Ley 1475, solo pueden ser solicitadas por partidos políticos con personería jurídica, no por personas naturales.

En ese sentido, cualquier solicitud individual, como la que eventualmente podría presentar el exalcalde Daniel Quintero para inscribirse por firmas, debe ser remitida al Consejo Nacional Electoral (CNE), que es el órgano competente para decidir si procede o no.

Las declaraciones de Penagos se dan luego de que Daniel Quintero anunciara este lunes que inscribirá su comité de firmas para aspirar a la Presidencia a través del comité Reset Total Contra el Narco y los Corruptos.

A pesar de que Quintero anunció su retiro de la consulta interna del Pacto Histórico, que se realizó este domingo 26 de octubre, su nombre apareció en el tarjetón junto con el senador Iván Cepeda, ganador de la contienda, y la exministra de Salud Carolina Corcho, la segunda más votada de la consulta.

Consejo Nacional Electoral definirá si Quintero puede recoger firmas para 2026, según Penagos

Penagos explicó que la Registraduría no tiene facultades para autorizar procesos como la recolección de firmas o la inscripción de candidaturas independientes. “Lo que hacemos es trasladar la solicitud al Consejo Nacional Electoral, que es quien vigila a los partidos y define si hay lugar a tramitarla”, indicó.

El registrador también recordó que el próximo 8 de diciembre vence el plazo para que los partidos informen al CNE si participarán en las consultas de marzo. A partir de esa fecha, el Consejo podrá decidir sobre la participación de partidos o personas en dichos procesos.

Penagos subrayó que toda solicitud ciudadana debe ser respondida, pero insistió en que la decisión sobre si una persona puede recoger firmas o postularse en 2026 corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral.

