Gobernación del Atlántico está repoblando los embalses del departamento con peces: esta sería la razón

A falta de peces y buscando recuperar el equilibrio ecológico de los cuerpos de agua estratégicos del departamento, la Gobernación del Atlántico sigue trabajando en el ‘Plan + pescao’.

Tal y como con la transformación agrícola por medio del mejoramiento de vías, su objetivo con el programa es el de convertir las zonas rurales en la despensa de los atlanticenses.

Pero eso no es todo. El ‘Plan + pescao’ responde a los reclamos de la Asociación de Pescadores y Agricultores del Sur del Atlántico, garantizando la sostenibilidad del oficio pesquero y la seguridad alimentario del departamento.

Los pescados crecerán en tamaño y en valor:

De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, al llegar a los embalses del departamento, “son pescados que tienen una o dos pulgadas, pero pueden crecer hasta los 20 centímetros, y es cuando tienen un mayor valor alimenticio y también en el mercado”.

De momento, el ‘Plan + pescao’ ha liberado a más de 38.000 alevines, beneficiando a 3.00 pescadores y sus familias, en los municipios de Manatí, Repelón, Sabanalarga, Luruaco, Ponedera, Malambo, Piojó y Puerto Colombia.

Son alevines de boachico, “una especie emblemática de la pesca artesanal en el país, que actualmente se encuentra en situación crítica debido a décadas de sobrepesca, uso de métodos destructivos y alteración de su hábitat. Según estudios citados en el plan, las capturas de bocachico han disminuido hasta en 90 % en las últimas décadas”.

‘Plan + pescao’ también cambiara la forma en la que se pesca en el departamento:

Del programa han participado activamente la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la Gobernación del Atlántico y la Policía Nacional, para asegurar el repoblamiento de esta especie nativa y ofrecer una alternativa, junto a capacitaciones sobre la pesca reposnable:

“El ‘Plan + Pescao’”, insiste la Gobernación “no se limita al repoblamiento. Es una estrategia con diferentes componentes diseñados para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema y del oficio pesquero. Entre estas se destacan el control de la pesca ilegal e ilícita, mediante operativos conjuntos con la Policía Nacional, dirigidos a erradicar prácticas como el uso de trasmallos. De igual manera, la iniciativa busca la sustitución de artes de pesca no sostenibles, entregando herramientas que protegen las especies y mejoran las prácticas pesqueras de las comunidades”.