Gobernación trabaja para que el servicio de agua y alcantarillado funcione las 24 horas del día en Atlántico

Quizás para los habitantes de ciudades capitales, como Bogotá, Medellín e, incluso, Barranquilla, resulte lejana la idea de hogares que no cuentan con el servicio de agua las 24 horas del día, pero es una realidad para miles de familias en la Costa Caribe colombiana.

De ahí que, en el departamento del Atlántico, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico trabaje en uno de los objetivos principales de la tercera administración del gobernador Eduardo Verano de la Rosa: llevar a cada municipio los servicios de acueducto y alcantarillado.

Para cumplir con su propósito, ejecutan más de 20 obras, al tiempo, que consolidan al departamento como un referente de infraestructura hídrica y ambiental.

Gobernación realizó una inversión millonaria para lograrlo:

Para lograrlo, la Gobernación del Atlántico realizó inversiones millonarias para el mejoramiento y optimización del servicio.

De acuerdo con la ministra de Vivienda, Helga Rivas, “el tema del ordenamiento alrededor del agua es un tema principal y estamos revisando obras en función de trabajar mancomunadamente con la Gobernación”.

Con el acueducto del norte se verán beneficiados los municipios de Puerto Colombia, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, Piojó, Usiacurí y Soledad. Mientras, con el acueducto del sur, los municipios de Sabanalarga, Repelón y Campo de la Cruz notarán una mejora en el servicio.

Malambo será uno de los grandes beneficiados:

En Malambo, por ejemplo, el cubrimiento de agua y alcantarillado se triplicará. En palabras del gobernador, “seguimos en el proceso de construcción de una infraestructura de distribución de agua para Malambo. Estamos en el Concord, donde está el tanque elevado que va a ser alimentado, ahora, por un tanque tres veces más grande”.

Quienes forman parte del proyecto destacaron que “una obra de, aproximadamente, 17.000 millones de pesos que se está haciendo con el gobernador, precisamente, para garantizar un mejor servicio de agua potable”, a la población local.